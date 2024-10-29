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برنامج الأغذية العالمي يقدم مساعدات غذائية إلى 360 ألف شخص في دارفور، والمزيد في الطريق

10/29/2024 9:28:34 AM
(MENAFN- APO Group)


أدخل برنامج الأغذية العالمي مساعدات غذائية إلى 360 ألف شخص في دارفور عبر معبر أدري الحدودي منذ إعادة فتحه في آب/أغسطس. كما اكتملت عمليات توزيع المساعدات على أكثر من 200 ألف شخص في كيرينيك وسربا، وهما منطقتان معرضتان لخطر المجاعة في غرب دارفور.

وقال نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة، فرحان حق في المؤتمر الصحفي اليومي إن برنامج الأغذية العالمي يعمل على تكثيف جهوده للوصول إلى 180 ألف شخص في مخيم زمزم، الواقع بالقرب من الفاشر، عاصمة شمال دارفور، بحزم غذائية شهرية.

ومن هذا العدد، تلقى ما يقرب من 70 ألف شخص المساعدة حتى الآن، وهناك مساعدات إضافية من برنامج الأغذية العالمي في الطريق.

ووفقا للبرنامج، فإن المؤشرات الأولية تشير إلى تحسن ضئيل في الأمن الغذائي حيث دمرت الفيضانات القياسية في جميع أنحاء السودان المحاصيل، فيما صعَّب الصراع المستمر على المزارعين الزراعة والحرث والآن الحصاد.

وساعد برنامج الأغذية العالمي أكثر من ستة ملايين شخص هذا العام، ولكن هذا لا يزال قطرة في محيط مقارنة بالاحتياجات.

وفي أيلول/سبتمبر، قدم البرنامج الدعم لأكبر عدد من الأشخاص في منطقة الخرطوم الكبرى منذ بدء الصراع، حيث وصل إلى أكثر من نصف مليون شخص من الفئات الضعيفة.

توزيع APO Group بالنيابة عن UN News.

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