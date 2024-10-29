برنامج الأغذية العالمي يقدم مساعدات غذائية إلى 360 ألف شخص في دارفور، والمزيد في الطريق

(MENAFN
- APO Group)
أدخل برنامج الأغذية العالمي مساعدات غذائية إلى 360 ألف شخص في دارفور عبر معبر أدري الحدودي منذ إعادة فتحه في آب/أغسطس. كما اكتملت عمليات توزيع المساعدات على أكثر من 200 ألف شخص في كيرينيك وسربا، وهما منطقتان معرضتان لخطر المجاعة في غرب دارفور.
وقال نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة، فرحان حق في المؤتمر الصحفي اليومي إن برنامج الأغذية العالمي يعمل على تكثيف جهوده للوصول إلى 180 ألف شخص في مخيم زمزم، الواقع بالقرب من الفاشر، عاصمة شمال دارفور، بحزم غذائية شهرية.
ومن هذا العدد، تلقى ما يقرب من 70 ألف شخص المساعدة حتى الآن، وهناك مساعدات إضافية من برنامج الأغذية العالمي في الطريق.
ووفقا للبرنامج، فإن المؤشرات الأولية تشير إلى تحسن ضئيل في الأمن الغذائي حيث دمرت الفيضانات القياسية في جميع أنحاء السودان المحاصيل، فيما صعَّب الصراع المستمر على المزارعين الزراعة والحرث والآن الحصاد.
وساعد برنامج الأغذية العالمي أكثر من ستة ملايين شخص هذا العام، ولكن هذا لا يزال قطرة في محيط مقارنة بالاحتياجات.
وفي أيلول/سبتمبر، قدم البرنامج الدعم لأكبر عدد من الأشخاص في منطقة الخرطوم الكبرى منذ بدء الصراع، حيث وصل إلى أكثر من نصف مليون شخص من الفئات الضعيفة.
توزيع APO Group بالنيابة عن UN News.
MENAFN29102024004934011406ID1108829249
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.