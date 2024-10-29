"قمة سوبربريدج 2024" تختتم فعالياتها بنجاح، معززةً الشراكات التجارية والاستثمارية في الجنوب العالمي

(MENAFN
- APO Group)
اختتمت "قمة سوبربريدج 2024"، التي نظمها مركز دبي التجاري العالمي و"سوبربريدج كاونسل"، فعالياتها بنجاح في فندق "ون آند أونلي ون زعبيل"، دبي. وتواصلت القمة على مدى يومين بالتزامن مع معرض "جيتكس جلوبال"، واستقطبت أكثر من 700 مشارك من كبار القادة التنفيذيين و60 متحدثاً بارزاً من
المناطق الاقتصادية الأسرع نمواً في الجنوب العالمي، مرسخةً مكانتها كمنصةٍ عالمية للابتكار والتعاون وبناء المجتمع.
جمع الحدث نخبة من قادة الجيل المقبل من منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا الجنوبية لاستكشاف آفاق التعاون الرئيسية في مجالات الاستدامة والتكنولوجيا والخدمات المصرفية والتجزئة والرعاية الصحية. وسلطت هذه المناقشات الضوء على أهم الشركات التي تقود مسيرة الابتكار، مثل "إنسيلكو" التي تعدّ شركة رائدة في مجال تكنولوجيا الأدوية في دولة الإمارات، وشركة Flutterwave المتخصصة في التكنولوجيا المالية في نيجيريا، ومجموعة (MVGX) التكنولوجية في سنغافورة الرائدة في مجال إزالة الكربون. وتأتي القمة لتؤكد على الزيادة التي شهدتها الاستثمارات عبر الحدود داخل دول الجنوب العالمي، الأمر الذي يبرز أهمية إقامة شراكات اقتصادية متينة بين المؤسسات في المنطقة.
وألقى معالي عمر بن سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، كلمةٍ رئيسية خلال الحدث، وقدم رؤاه وأفكاره حول الدور المتنامي للتقنيات المتقدمة وابتكارات الذكاء الاصطناعي، مشجعاً المشاركين على اكتساب فهم وافٍ لمسار النمو المستقبلي لمجتمعاتهم. وركزت جلسات القمة على تعزيز الأفكار والمفاهيم المتقدمة، مؤكدةً على الدور الحيوي لوجهات النظر العالمية في دفع عجلة الابتكار، وهو ما جسدته الشراكة بين "قمة سوبربريدج" و"غرف دبي" و"تريب دوت كوم"، والشركة الرائدة في قطاع السفر و(Laix) البارزة في تكنولوجيا التعليم ومركز الابكار والبحوث (NICE) والمجموعات الرائدة في تقنية البلوك تشين (MVGX) و(METACOMP).
وقالت تريكسي لوميراند، النائب الأول لرئيس مركز دبي التجاري العالمي : "تسهم الفعاليات التجارية مثل «قمة سوبربريدج» في تعزيز مكانة دولة الإمارات كمركزٍ عالمي للابتكار، وتجسد التزام معرض "جيتكس" بتحفيز التعاون في سبيل بناء مستقبلٍ مزدهر لأجيال الغد. وشهدت القمة نخبة من أبرز الشخصيات، بما في ذلك صناع التغيير وقادة الفكر والقادة التنفيذيين من مختلف القطاعات، الذين قدموا معلومات ورؤى قيمة حول أهم المواضيع الحاسمة. وفي هذا الصدد، نعرب عن تقديرنا لكافة الحاضرين والمشاركين على دعمهم لهذا الحدث، وننظر بثقة حيال مساهمة القمة في إحداث تغيير إيجابي ضمن مختلف القطاعات."
ومن جانبه، قال خالد الجروان، نائب رئيس العمليات التشغيلية نائب رئيس بالإنابة لقطاع الخدمات الرقمية والتجارية في غرف دبي: " تتماشى قمة سوبربريدج مع توجهات غرف دبي بأفضل صورة، فهي توفر منصة عالمية للتواصل والتعاون والعمل المشترك. وتؤدي القمم التي من هذا النوع دوراً كبيراً في ربط أهم الجهات المعنية بعضها مع بعض بما يعزز عقد شراكات مؤثرة ويدفع جهود الابتكار بشكل عام. وسنحرص دائماً على مساعدة الشركات والمستثمرين من حول العالم على الاستفادة من المزايا الاستراتيجية التي تتمتع بها دبي من أجل تعزيز النمو الاقتصادي والمساهمة في بناء مستقبل أكثر استدامة وإشراقاً للجميع.
باعتبارها منصةً عالمية للابتكار، شهدت "قمة سوبربريدج" رؤى وطروحاتٍ قيمة، ومكَّنت الحضور والمشاركين من اكتساب مفاهيم جديدة لتحفيزهم على الإسهام في التنمية المستدامة للاقتصاد العالمي.
توزيع APO Group بالنيابة عن SuperBridge Summit Dubai.
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