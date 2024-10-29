"قمة سوبربريدج 2024" تختتم فعالياتها بنجاح، معززةً الشراكات التجارية والاستثمارية في الجنوب العالمي

اختتمت "قمة سوبربريدج 2024"، التي نظمها مركز دبي التجاري العالمي و"سوبربريدج كاونسل"، فعالياتها بنجاح في فندق "ون آند أونلي ون زعبيل"، دبي. وتواصلت القمة على مدى يومين بالتزامن مع "جيتكس جلوبال"، واستقطبت أكثر من 700 مشارك من كبار القادة التنفيذيين و60 متحدثاً بارزاً من

المناطق الاقتصادية الأسرع نمواً في الجنوب العالمي، مرسخةً مكانتها كمنصةٍ عالمية للابتكار والتعاون وبناء المجتمع.

جمع الحدث نخبة من قادة الجيل المقبل من منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا الجنوبية لاستكشاف آفاق التعاون الرئيسية في مجالات الاستدامة والتكنولوجيا والخدمات المصرفية والتجزئة والرعاية الصحية. وسلطت هذه المناقشات الضوء على أهم الشركات التي تقود مسيرة الابتكار، مثل "إنسيلكو" التي تعدّ شركة رائدة في مجال تكنولوجيا الأدوية في دولة الإمارات، وشركة Flutterwave المتخصصة في التكنولوجيا المالية في نيجيريا، ومجموعة (MVGX) التكنولوجية في سنغافورة الرائدة في مجال إزالة الكربون. وتأتي القمة لتؤكد على الزيادة التي شهدتها الاستثمارات عبر الحدود داخل دول الجنوب العالمي، الأمر الذي يبرز أهمية إقامة شراكات اقتصادية متينة بين المؤسسات في المنطقة.

وألقى معالي عمر بن سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، كلمةٍ رئيسية خلال الحدث، وقدم رؤاه وأفكاره حول الدور المتنامي للتقنيات المتقدمة وابتكارات الذكاء الاصطناعي، مشجعاً المشاركين على اكتساب فهم وافٍ لمسار النمو المستقبلي لمجتمعاتهم. وركزت جلسات القمة على تعزيز الأفكار والمفاهيم المتقدمة، مؤكدةً على الدور الحيوي لوجهات النظر العالمية في دفع عجلة الابتكار، وهو ما جسدته الشراكة بين "قمة سوبربريدج" و"غرف دبي" و"تريب دوت كوم"، والشركة الرائدة في قطاع السفر و(Laix) البارزة في تكنولوجيا التعليم ومركز الابكار والبحوث (NICE) والمجموعات الرائدة في تقنية البلوك تشين (MVGX) و(METACOMP).

وقالت تريكسي لوميراند، النائب الأول لرئيس مركز دبي التجاري العالمي : "تسهم الفعاليات التجارية مثل «قمة سوبربريدج» في تعزيز مكانة دولة الإمارات كمركزٍ عالمي للابتكار، وتجسد التزام معرض "جيتكس" بتحفيز التعاون في سبيل بناء مستقبلٍ مزدهر لأجيال الغد. وشهدت القمة نخبة من أبرز الشخصيات، بما في ذلك صناع التغيير وقادة الفكر والقادة التنفيذيين من مختلف القطاعات، الذين قدموا معلومات ورؤى قيمة حول أهم المواضيع الحاسمة. وفي هذا الصدد، نعرب عن تقديرنا لكافة الحاضرين والمشاركين على دعمهم لهذا الحدث، وننظر بثقة حيال مساهمة القمة في إحداث تغيير إيجابي ضمن مختلف القطاعات."

ومن جانبه، قال خالد الجروان، نائب رئيس العمليات التشغيلية نائب رئيس بالإنابة لقطاع الخدمات الرقمية والتجارية في غرف دبي: " تتماشى قمة سوبربريدج مع توجهات غرف دبي بأفضل صورة، فهي توفر منصة عالمية للتواصل والتعاون والعمل المشترك. وتؤدي القمم التي من هذا النوع دوراً كبيراً في ربط أهم الجهات المعنية بعضها مع بعض بما يعزز عقد شراكات مؤثرة ويدفع جهود الابتكار بشكل عام. وسنحرص دائماً على مساعدة الشركات والمستثمرين من حول العالم على الاستفادة من المزايا الاستراتيجية التي تتمتع بها دبي من أجل تعزيز النمو الاقتصادي والمساهمة في بناء مستقبل أكثر استدامة وإشراقاً للجميع.

باعتبارها منصةً عالمية للابتكار، شهدت "قمة سوبربريدج" رؤى وطروحاتٍ قيمة، ومكَّنت الحضور والمشاركين من اكتساب مفاهيم جديدة لتحفيزهم على الإسهام في التنمية المستدامة للاقتصاد العالمي.

توزيع APO Group بالنيابة عن SuperBridge Summit Dubai.