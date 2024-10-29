ناشطة سودانية: صرخات النساء السودانيات بحاجة إلى استجابة عاجلة من المجتمع الدولي

دعت الناشطة السودانية، نعمات أحمداي المجتمع الدولي إلى اتخاذ تدابير عاجلة لحماية النساء السودانيات من الانتهاكات التي قالت إن طرفي النزاع يرتكبانها ضد النساء في بلدها.

نعمات أحمداي هي رئيسة منظمة نساء دارفور من أجل العمل "وهي منظمة شريكة للأمم المتحدة".

وشاركت أحمداي في

فعالية رفيعة المستوى أقيمت بمقر الأمم المتحدة في نيويورك

بمناسبة

الذكرى الخامسة عشرة لتأسيس الولاية الأممية المعنية بالعنف الجنسي في حالات النزاع وقد أكد فيها المشاركون ضرورة مضاعفة الجهود لمكافحة الاستخدام واسع النطاق للعنف الجنسي كسلاح في الحرب.

وفي افتتاح الفعالية، أكدت براميلا باتن، الممثلة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالعنف الجنسي في حالات النزاع،

الحاجة الملحة لمعالجة الأسباب الجذرية للحرب ودور الناجين والناجيات في جهود السلام.

أما نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، أمينة محمد فقالت في رسالة فيديو بُثت في الفعالية إن آفة العنف الجنسي لا تزال تعيق التقدم.

"فمن غزة إلى أوكرانيا، ومن السودان إلى ميانمار، ومن كولومبيا إلى الكونغو الديمقراطية، لا يواجه الناجون العزلة فحسب، وإنما في الغالب أيضا الفقر الاجتماعي والاقتصادي الكامل".

"جرائم ضد الإنسانية"

وفي حوار مع أخبار الأمم المتحدة، قالت نعمات أحمداي إنها سلطت الضوء في كلمتها في الفعالية على العنف ضد المرأة الذي يرتكبه طرفا النزاع في السودان "وخاصة قوات الدعم السريع" التي قالت إنها تتحمل

"النصيب الأكبر في ارتكاب هذه الجرائم. ولكن أيضا هناك تقارير تشير إلى حدوث استغلال جنسي في المناطق التي يسيطر عليها الجيش"

حسبما قالت.

ووصفت هذه الانتهاكات بأنها

"جرائم كبرى ترقى لمستوى الجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وإبادة"،

مسلطة الضوء على ما حدث

في مدينة الجنينة

وما يحدث الآن في

مدينة الفاشر

وفي الخرطوم "حيث يتم استهداف الناس على أساس عرقي". ودعت العالم إلى أن يتصدى لهذه الجرائم.

وقالت نعمات أحمداي إنها ناشدت العالم ومجلس الأمن على وجه الخصوص اتخاذ تدابير عاجلة وسريعة وجادة لحماية المدنيين في السودان وخاصة النساء

ومضت قائلة:

"أكدت الحاجة الماسة والعاجلة لحماية المدنيين والنساء خاصة والاستجابة لاحتياجاتهن. خلال الفعالية، تم ذكر السودان أكثر من أي دولة أخرى فيما يتعلق بحجم الكارثة وحجم التأثير والفظائع التي ترتكب حاليا بواسطة الطرفين المتحاربين وعدم وضعهم أي اعتبار لمعاناة الإنسان".

"ليس لنا سوى الله والمجتمع الدولي"

ونقلت السيدة نعمات أحمداي معاناة النساء في السودان، مشيرة إلى أن المرأة السودانية من الجنينة، في أقصى غرب البلاد، إلى بورتسودان في أقصى الشرق تعاني من عدم توفر الحماية:

"كل امرأة أتحدث إليها تناشد المجتمع الدولي توفير الحماية ويقلن إنه لا يوجد مكان آمن في السودان. يقلن: 'لا أولادنا، ولا رجالنا، ولا إخواننا، ولا أمهاتنا في أمان. وليست لدينا وسيلة للحصول على الطعام ولا للعلاج ولا المواصلات العامة'. يموت الناس بصمت. إنهن يتساءلن عما الذي يفعله المجتمع الدولي لإيصال المساعدات الإنسانية. نقول لهن إن المجتمع الدولي يسعى للمساعدة، ولكن الأطراف المتحاربة هي التي تعيق جهود إيصال المساعدات. يقول لي الناس إنه لم يتبق لهم سوى الله والمجتمع الدولي".

مناشدات متكررة لا تلقى استجابة

وقالت الناشطة السودانية إن المجتمع الدولي ومنذ بداية الأزمة في السودان ظل يناشد طرفي النزاع من أجل حماية المدنيين وفتح مسارات آمنة للنازحين وأضافت قائلة:

"رأينا في الصراعات التي تحدث في العالم أن الأطراف المتحاربة تنبه المدنيين بوقت كاف قبل الهجوم إلا في السودان لا يحدث ذلك. يحدث الهجوم ومن ثم يبدأ المدنيون في البحث عن سبيل للنزوح والعلاج".

وقالت إن المجتمع الدولي لم يتبق أمامه سوى خيارات محدودة بشأن الحالة في السودان وهي، حسبما تقول: "إما أن توافق السلطة في السودان على دخول قوات دولية تحمي المواطن من خلال مجلس الأمن. أما إذا وضعت السلطة وأصدقاؤها في مجلس الأمن المتاريس، فنحن نبحث في نقاشنا مع دول كثيرة عن خيارات أخرى. هناك خيارات ثنائية تتخذها الدول من منطلق المسؤولية عن الحماية. لا يمكن للعالم أن يقف متفرجا بينما يموت الناس بأعداد كبيرة وتحدث مذابح ضد الناس الأبرياء. هناك عمل متعمد لمنع المواطن من الحصول على مواد الإغاثة والاحتياجات اليومية".

دور مهم للمنظمات النسوية

كما تحدثت نعمات أحمداي عن دور منظمات المجتمع المدني وخاصة المنظمات النسوية، مشيرة إلى أن هذه المنظمات تبذل جهودا كبيرة فيما يتعلق بحماية النساء السودانيات وتقديم المساعدات الإنسانية باعتبار ذلك أولوية.

ومضت قائلة:

"أعتقد أن النساء اليوم لهن القدح المعلّى فيما يتعلق بالحفاظ على حياة المواطن السوداني البسيط منذ بداية الحرب وحتى الآن لأنه بدون وجود النساء والمتطوعين من الشباب كان الكثير من الناس سيموتون في صمت. إنهم يقدمون المساعدات ويحفزون الأمل في نفوس الناس كي يبقوا أحياء".

وناشدت أحمداي طرفي النزاع وقف اعتداءاتهما على النساء والشباب المتطوعين الذين يقدمون الإغاثة للمحتاجين وأن يوفروا لهم الحماية.

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