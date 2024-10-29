محمد ومسك يتصدران أسماء المواليد الجدد في الأردن

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - كشف التقرير السنوي لدائرة الأحوال المدنية للعام الماضي ان عدد المواليد الجدد وصل قرابة 160 ألف مولود.
وتصدرت أسماء الذكور وبالترتيب (محمد 6780 وأدم 2765 وأحمد 2681 ويوسف 2474 وعمر 2380 وشهم 2023 وسند 1976 ثم كرم وأمير وهاشم وكنان وعبد الله وعلي وزيد وعبد الرحمن وريان خالد وغيث وراشد وسلطان وإبراهيم).
بينما تصدرت أسماء الإناث (مسك 2356 وسلمى 1997 وتين 1798 وماسة 1758 وزينه 1445 ومريم 1266 وميرا 1108 وسارة 1093 ولين 1043 وأيلين 1024ثم ماريا وليان ونايا وجوري ونور وفرح وحور ورفيف وسما وسيلا وسلين وتلا وتولين وروز وغزل).
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