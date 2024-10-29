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محمد ومسك يتصدران أسماء المواليد الجدد في الأردن

10/29/2024 9:22:15 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - كشف التقرير السنوي لدائرة الأحوال المدنية للعام الماضي ان عدد المواليد الجدد وصل قرابة 160 ألف مولود.

وتصدرت أسماء الذكور وبالترتيب (محمد 6780 وأدم 2765 وأحمد 2681 ويوسف 2474 وعمر 2380 وشهم 2023 وسند 1976 ثم كرم وأمير وهاشم وكنان وعبد الله وعلي وزيد وعبد الرحمن وريان خالد وغيث وراشد وسلطان وإبراهيم).

بينما تصدرت أسماء الإناث (مسك 2356 وسلمى 1997 وتين 1798 وماسة 1758 وزينه 1445 ومريم 1266 وميرا 1108 وسارة 1093 ولين 1043 وأيلين 1024ثم ماريا وليان ونايا وجوري ونور وفرح وحور ورفيف وسما وسيلا وسلين وتلا وتولين وروز وغزل).

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