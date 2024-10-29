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24 اردنيا أعمارهم فوق 85 عاما تزوجوا العام الماضي

10/29/2024 9:22:15 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - يكشف التقرير التقرير السنوي لدائرة الأحوال المدنية للعام الماضي بان عدد حالات الزواج في الأردن بلغ 45 ألف حالة زواج.

وكانت اعلي النسب في أعمار الزواج من 20 الى 24 عام حيث سجلت 17 ألف حالة تلاها من الأعمار من 25 إلى 29 والبالغ عدد الحالات فيها 12 ألف حالة فيما سجلت حالات الزواج من الأعمار من 15 الى 19 عام 695 حالة بينما بلغ عدد حالات زواج من أعمارهم اكبر من 75 عام 210 حالة زواج منها 24 حالة زواج فوق ال 85 عام.

وبلغ عدد حالات زواج الأجانب في الأردن 5164 حالة تصدرتها الجنسية السورية بعدد 2127 حالة زواج ثم الفلسطينية والمصرية والأمريكية.

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