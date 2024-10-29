24 اردنيا أعمارهم فوق 85 عاما تزوجوا العام الماضي

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - يكشف التقرير التقرير السنوي لدائرة الأحوال المدنية للعام الماضي بان عدد حالات الزواج في الأردن بلغ 45 ألف حالة زواج.
وكانت اعلي النسب في أعمار الزواج من 20 الى 24 عام حيث سجلت 17 ألف حالة تلاها من الأعمار من 25 إلى 29 والبالغ عدد الحالات فيها 12 ألف حالة فيما سجلت حالات الزواج من الأعمار من 15 الى 19 عام 695 حالة بينما بلغ عدد حالات زواج من أعمارهم اكبر من 75 عام 210 حالة زواج منها 24 حالة زواج فوق ال 85 عام.
وبلغ عدد حالات زواج الأجانب في الأردن 5164 حالة تصدرتها الجنسية السورية بعدد 2127 حالة زواج ثم الفلسطينية والمصرية والأمريكية.
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