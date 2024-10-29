6.74% من حالات الطلاق في الأردن قبل الدخول

(MENAFN
- Khaberni) خبرني -
كشف التقرير السنوي لدائرة الأحوال المدنية للعام الماضي ان عدد حالات الطلاق في الأردن بلغ 13 ألف و320 حالة طلاق.
وارتفع عدد حالات الطلاق في الأردن عن العام الماضي بنسبة بواقع 802 حالة أي بنسبة 6.40%.
وسجلت 898 حالة طلاق قبل الدخول أي بنسبة 6.74% من حالات الطلاق.
كما سجلت 12 الف حالة بينونة صغرى و529 بينونة كبرى.
وبلغ عدد حالات البطلان 69 حالة ، والخلاف قطعي 40 حالة ، والخلع 22 حالة.
وبلغ متوسط العمر، لحالات الطلاق للرجال 38 عاماً و بالنسبة للإناث 31 عاماً واكبر نسبة عمرية للطلاق هي من 30 إلى 34 عاماً وعددها 4739حالة ومن عمر 15 إلى 19 بلغ عددها 55 حالة بينما عدد حالات الطلاق من 80 عام وأكثر فقد بلغت 73 حالة.
وبينت الإحصائية إن هناك 11 الف و761 حالة طلاق بينونة صغرى و898 قبل الدخول و529 بينونة كبرى و69 فسخ وبطلان و40 خلاف قطعي و22 حالة خلع.
MENAFN29102024000151011027ID1108829219
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.