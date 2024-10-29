6.74% من حالات الطلاق في الأردن قبل الدخول

MENAFN - Khaberni) خبرني -كشف التقرير السنوي لدائرة الأحوال المدنية للعام الماضي ان عدد حالات الطلاق في الأردن بلغ 13 ألف و320 حالة طلاق.

وارتفع عدد حالات الطلاق في الأردن عن العام الماضي بنسبة بواقع 802 حالة أي بنسبة 6.40%.

وسجلت 898 حالة طلاق قبل الدخول أي بنسبة 6.74% من حالات الطلاق.

كما سجلت 12 الف حالة بينونة صغرى و529 بينونة كبرى.

وبلغ عدد حالات البطلان 69 حالة ، والخلاف قطعي 40 حالة ، والخلع 22 حالة.

وبلغ متوسط العمر، لحالات الطلاق للرجال 38 عاماً و بالنسبة للإناث 31 عاماً واكبر نسبة عمرية للطلاق هي من 30 إلى 34 عاماً وعددها 4739حالة ومن عمر 15 إلى 19 بلغ عددها 55 حالة بينما عدد حالات الطلاق من 80 عام وأكثر فقد بلغت 73 حالة.

وبينت الإحصائية إن هناك 11 الف و761 حالة طلاق بينونة صغرى و898 قبل الدخول و529 بينونة كبرى و69 فسخ وبطلان و40 خلاف قطعي و22 حالة خلع.