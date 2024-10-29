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الاحتلال يحكم بالسجن لعامين على الأسيرة فدوى حمادة

10/29/2024 9:09:52 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله / PNN - أصدرت محكمة الاحتلال في مدينة حيفا، اليوم الثلاثاء، حكماً بالسجن الفعلي لمدة عامين بحق الأسيرة المحررة فدوى حمادة، التي أفرج عنها ضمن دفعات التبادل الأخيرة في تشرين الثاني/ نوفمبر 2023.

وقد تم تحديد موعد تنفيذ الحكم في 17 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، غير أن محامي الدفاع نجح في تأجيل التنفيذ لإتاحة الفرصة لتقديم استئناف.

وأوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير، في بيان مشترك، أن الحكم جاء على خلفية اتهامات تتعلق بمواجهة الأسيرة حمادة للسجانات خلال فترة اعتقالها السابقة التي امتدت لست سنوات، وهو ما يعد خرقًا "لاتفاق التبادل" الذي جرى برعاية دولية وإقليمية، ما يبرز إصرار الاحتلال على استهداف الأسرى المحررين والتنصل من التزاماته.

وأكدت الهيئة والنادي أن هذه الممارسات ليست جديدة، حيث أعاد الاحتلال اعتقال ما لا يقل عن 25 محررًا من دفعات التبادل، واحتجز بعضهم إداريًا، فيما استشهد ثلاثة آخرون.

ودعت الهيئة ونادي الأسير كافة الأطراف الدولية إلى تحمل مسؤولياتها في إلزام الاحتلال بوقف هذه الاستهدافات المتكررة للأسرى المحررين، خصوصًا في ظل التحديات الإنسانية الجسيمة التي تواجه الشعب الفلسطيني.

يُشار إلى أن الأسيرة فدوى حمادة، المعتقلة سابقًا منذ عام 2017، واجهت ظروف اعتقال قاسية وحكمت بالسجن عشر سنوات مع غرامة مالية. وهي أم لخمسة أطفال، تعرضت خلال الأسر لعزل متكرر وظروف صحية ونفسية صعبة.

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