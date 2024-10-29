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مستعمرون يكسرون أشجار زيتون ويسرقون ثمارها في ياسوف شرق سلفيت

10/29/2024 9:09:52 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) سلفيت / PNN - أقدم مستعمرون، اليوم الثلاثاء، على تكسير أشجار زيتون وسرقة ثمارها في قرية ياسوف، شرق سلفيت.

وذكر رئيس المجلس القروي في ياسوف وائل أبو ماضي، أن عددا من مستعمري "تفوح" و"رحاليم" المقامتين على أراضي المواطنين، كسروا أشجار زيتون وسرقوا ثمارها في منطقة "أبو القصيب" شرق القرية.

وأشار إلى ان عشرات المستعمرين اقتحموا المنطقة ذاتها امس وألحقوا أضرارا بأشجار الزيتون هناك، إلا ان المواطنين لم يستطعوا حتى اللحظة الوصول إلى أراضيهم وحصر الأضرار.

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