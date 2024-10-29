مستعمرون يكسرون أشجار زيتون ويسرقون ثمارها في ياسوف شرق سلفيت

(MENAFN
- Palestine News Network
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سلفيت / PNN - أقدم مستعمرون، اليوم الثلاثاء، على تكسير أشجار زيتون وسرقة ثمارها في قرية ياسوف، شرق سلفيت.
وذكر رئيس المجلس القروي في ياسوف وائل أبو ماضي، أن عددا من مستعمري "تفوح" و"رحاليم" المقامتين على أراضي المواطنين، كسروا أشجار زيتون وسرقوا ثمارها في منطقة "أبو القصيب" شرق القرية.
وأشار إلى ان عشرات المستعمرين اقتحموا المنطقة ذاتها امس وألحقوا أضرارا بأشجار الزيتون هناك، إلا ان المواطنين لم يستطعوا حتى اللحظة الوصول إلى أراضيهم وحصر الأضرار.
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