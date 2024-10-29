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منظمة الهجرة: لا سبيل لأن نحل محل الأونروا في غزة

10/29/2024 9:09:52 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) واشنطن / PNN - أكدت رئيسة المنظمة الدولية للهجرة إيمي بوب اليوم الثلاثاء أنه لا سبيل لأن تحل المنظمة محل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في قطاع غزة، وذلك بعد حظر الكنيست أنشطة الوكالة في إسرائيل.

وأضافت إيمي أن المنظمة الدولية للهجرة حريصة على تكثيف دعمها لمن سيواجهون أزمات بعد القرار الإسرائيلي بحظر عمل الأونروا، مشددة على أنها رغم ذلك لن تستطيع أن تحل محلها.

وتابعت "الأونروا مهمة جدا لشعب غزة، ولا أريد أن أترك انطباعا خاطئا لدى أي شخص بأن المنظمة الدولية للهجرة قادرة على لعب هذا الدور، لأننا لا نستطيع".

وأمس الاثنين، وافق الكنيست على مشروع قانون يحظر على الأونروا العمل في إسرائيل، على الرغم من اعتراض الولايات المتحدة والأمم المتحدة.

وقالت إن استبدال الوكالة صعب للغاية وكان على إسرائيل التركيز على وقف إطلاق النار والسلام بدل التركيز على عمل الأونروا.

وفي إطار إجراءاتها ضد الأونروا، صادقت لجنة الخارجية والأمن بالكنيست في 13 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، على مشروع قانون لحظر عمل هذه الوكالة الأممية، وهو ما مهد الطريق لإحالته إلى التصويت بالقراءة الثانية والثالثة في الهيئة العامة للكنيست ليصبح قانونا نافذا.

ووفق مشروع القانون، سيتم إلغاء اتفاقية عام 1967 التي سمحت للأونروا بالعمل في إسرائيل، وبالتالي ستتوقف أنشطة الوكالة في البلاد والأراضي الفلسطينية المحتلة، وسيتم حظر أي اتصال بين المسؤولين الإسرائيليين وموظفيها.

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