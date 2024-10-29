إسرائيل ترصد 3 طائرات مسيرة أطلقت من لبنان واليمن

(MENAFN
- Palestine News Network
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الداخل المحتل / PNN - أعلن الجيش الاسرائيلي صباح اليوم الثلاثاء، رصدها 3 طائرات مسيرة وقال إن اثنتين منها أطلقتا تجاه اسرائيل من لبنان وواحدة من اليمن.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "بخصوص المسيرة التي سقطت في وقت سابق اليوم بمنطقة مفتوحة بمدينة عسقلان (جنوب) فقد أُطلقت من اليمن".
وحتى الساعة 07:00 (ت.غ) لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن إطلاق المسيرة التي سقطت في عسقلان القريبة من قطاع غزة.
وأضاف الجيش: "متابعة للإنذارات عن تسلل مسيرة معادية في منطقة الجليل الأعلى (شمال)، فقد اعترض سلاح الجو المسيرة التي اخترقت الأجواء من لبنان".
وتابع: "بخصوص الإنذارات في منطقة نهاريا (شمال)، فقد سقطت مسيرة معادية في منطقة مفتوحة في المدينة".
وكانت صفارات الإنذار دوت صباح الثلاثاء، في الجليل الأعلى ومدينة نهاريا.
وبعد اشتباكات مع فصائل في لبنان، بينها "حزب الله"، بدأت عقب شن إسرائيل حرب إبادة جماعية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 أسفرت عن استشهاد وإصابة أكثر من 144 ألف فلسطيني، وسعت تل أبيب منذ 23 سبتمبر/ أيلول الماضي نطاق الإبادة لتشمل معظم مناطق لبنان بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية، كما بدأت غزوا بريا في جنوبه.
ويوميا يرد "حزب الله" بإطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة وقذائف مدفعية تستهدف مواقع عسكرية ومقار استخباراتية وتجمعات لعسكريين ومستوطنات، وبينما تعلن إسرائيل جانبا من خسائرها البشرية والمادية، تفرض الرقابة العسكرية تعتيما صارما على معظم الخسائر، حسب مراقبين.
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