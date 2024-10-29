إسرائيل ترصد 3 طائرات مسيرة أطلقت من لبنان واليمن

MENAFN - Palestine News ) الداخل المحتل / PNN - أعلن الجيش الاسرائيلي صباح اليوم الثلاثاء، رصدها 3 طائرات مسيرة وقال إن اثنتين منها أطلقتا تجاه اسرائيل من لبنان وواحدة من اليمن.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "بخصوص المسيرة التي سقطت في وقت سابق اليوم بمنطقة مفتوحة بمدينة عسقلان (جنوب) فقد أُطلقت من اليمن".

وحتى الساعة 07:00 (ت.غ) لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن إطلاق المسيرة التي سقطت في عسقلان القريبة من قطاع غزة.

وأضاف الجيش: "متابعة للإنذارات عن تسلل مسيرة معادية في منطقة الجليل الأعلى (شمال)، فقد اعترض سلاح الجو المسيرة التي اخترقت الأجواء من لبنان".

وتابع: "بخصوص الإنذارات في منطقة نهاريا (شمال)، فقد سقطت مسيرة معادية في منطقة مفتوحة في المدينة".

وكانت صفارات الإنذار دوت صباح الثلاثاء، في الجليل الأعلى ومدينة نهاريا.

وبعد اشتباكات مع فصائل في لبنان، بينها "حزب الله"، بدأت عقب شن إسرائيل حرب إبادة جماعية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 أسفرت عن استشهاد وإصابة أكثر من 144 ألف فلسطيني، وسعت تل أبيب منذ 23 سبتمبر/ أيلول الماضي نطاق الإبادة لتشمل معظم مناطق لبنان بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية، كما بدأت غزوا بريا في جنوبه.

ويوميا يرد "حزب الله" بإطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة وقذائف مدفعية تستهدف مواقع عسكرية ومقار استخباراتية وتجمعات لعسكريين ومستوطنات، وبينما تعلن إسرائيل جانبا من خسائرها البشرية والمادية، تفرض الرقابة العسكرية تعتيما صارما على معظم الخسائر، حسب مراقبين.