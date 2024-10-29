تمهيدا للاستيلاء عليها: مستعمرون يحرثون أراضي المواطنين جنوب شرق بيت لحم

(MENAFN
- Palestine News Network
)
بيت لحم / PNN - شرع مستعمرون، اليوم الثلاثاء، بحراثة أراضٍ زراعية تعود لمواطنين من عائلة أبو كامل في منطقة خلايل اللوز، جنوب شرق بيت لحم، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وأفاد الباحث في شؤون الجدار والاستيطان حسن بريجية، بأن مجموعة من المستعمرين استخدمت جرارًا زراعيًا لحراثة أراضٍ مزروعة بأشجار الزيتون في منطقة الإسكان الواقعة بين خلة النحلة وخلايل اللوز.
وأضاف: عند محاولة أصحاب الأرض التصدي للمستعمرين ووقف أعمال الحراثة، تدخلت قوات الاحتلال، وأطلقت الرصاص في الهواء واحتجزت المواطنين أحمد كامل أبو كامل ونجليه طارق ومحمد، إلى جانب فراس يوسف أبو كامل ومحمود خليل أبو كامل، قبل أن تطلق سراحهم لاحقًا.
وتعد منطقة خلايل اللوز من أكثر المناطق عرضة لاعتداءات قوات الاحتلال والمستعمرين، حيث تتكرر فيها الهجمات على المنازل وتجريف الأراضي الزراعية، ما يزيد من معاناة المواطنين ويهدد مصدر رزقهم.
MENAFN29102024000205011050ID1108828999
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.