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تمهيدا للاستيلاء عليها: مستعمرون يحرثون أراضي المواطنين جنوب شرق بيت لحم

10/29/2024 9:09:52 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيت لحم / PNN - شرع مستعمرون، اليوم الثلاثاء، بحراثة أراضٍ زراعية تعود لمواطنين من عائلة أبو كامل في منطقة خلايل اللوز، جنوب شرق بيت لحم، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفاد الباحث في شؤون الجدار والاستيطان حسن بريجية، بأن مجموعة من المستعمرين استخدمت جرارًا زراعيًا لحراثة أراضٍ مزروعة بأشجار الزيتون في منطقة الإسكان الواقعة بين خلة النحلة وخلايل اللوز.

وأضاف: عند محاولة أصحاب الأرض التصدي للمستعمرين ووقف أعمال الحراثة، تدخلت قوات الاحتلال، وأطلقت الرصاص في الهواء واحتجزت المواطنين أحمد كامل أبو كامل ونجليه طارق ومحمد، إلى جانب فراس يوسف أبو كامل ومحمود خليل أبو كامل، قبل أن تطلق سراحهم لاحقًا.

وتعد منطقة خلايل اللوز من أكثر المناطق عرضة لاعتداءات قوات الاحتلال والمستعمرين، حيث تتكرر فيها الهجمات على المنازل وتجريف الأراضي الزراعية، ما يزيد من معاناة المواطنين ويهدد مصدر رزقهم.

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