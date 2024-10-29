وقفة دعم للمعتقلين في جنين

(MENAFN
- Palestine News Network
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جنين /PNN شارك عشرات المواطنين، اليوم الثلاثاء، في وقفة تضامنية نصرة للمعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وتنديدا باستمرار العدوان على قطاع غزة.
ورفع المشاركون في الوقفة التي دعت إليها اللجنة الوطنية لدعم الأسرى، ومؤسسات الأسرى أمام مقر الصليب الأحمر في محافظة جنين، صورا لمعتقلين في سجون الاحتلال، ورددوا هتافات دعما لهم ولأهلنا في غزة الذين يتعرضون لحرب إبادة جماعية منذ أكثر من عام.
وطالب أهالي المعتقلين، الصليب الأحمر بالتدخل وإيصال الملابس التي أحضروها معهم إلى أبنائهم المعتقلين في سجون الاحتلال، خصوصا مع قرب موسم الشتاء والبرد، ومعاناة المعتقلين على مدار عام من نقص في الملابس والأغطية، ومنع الزيارات.
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