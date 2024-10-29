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وقفة دعم للمعتقلين في جنين

10/29/2024 9:09:51 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) جنين /PNN شارك عشرات المواطنين، اليوم الثلاثاء، في وقفة تضامنية نصرة للمعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وتنديدا باستمرار العدوان على قطاع غزة.

ورفع المشاركون في الوقفة التي دعت إليها اللجنة الوطنية لدعم الأسرى، ومؤسسات الأسرى أمام مقر الصليب الأحمر في محافظة جنين، صورا لمعتقلين في سجون الاحتلال، ورددوا هتافات دعما لهم ولأهلنا في غزة الذين يتعرضون لحرب إبادة جماعية منذ أكثر من عام.

وطالب أهالي المعتقلين، الصليب الأحمر بالتدخل وإيصال الملابس التي أحضروها معهم إلى أبنائهم المعتقلين في سجون الاحتلال، خصوصا مع قرب موسم الشتاء والبرد، ومعاناة المعتقلين على مدار عام من نقص في الملابس والأغطية، ومنع الزيارات.

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