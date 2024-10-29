قطر تعلن عن خطوط متوازية للعمل على خفض التصعيد في لبنان وغزة وتحريك الوساطة

MENAFN - Palestine News ) الدوحة / PNN - أكدت قطر عن وجود خطوط متوازية في نفس الوقت للسعي لإنهاء الأزمات التي سببتها الحرب الإسرائيلية على غزة، وتفادي أي تصعيد يهدد الاستقرار في المنطقة، وخفض التصعيد ونزع فتيل الأزمات.

وجاء التأكيد في الإحاطة الأسبوعية التي عقدها الدكتور ماجد الأنصاري المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية في مقر الوزارة في العاصمة الدوحة.

وكشف الأنصاري أن قطر متفائلة بتحقيق اختراق في ملف الوساطة في غزة، وهي تهدف أساساً لاحتواء الصراع وعدم توسع التصعيد في المنطقة.

وتزامنت تصريحات المتحدث الرسمي للخارجية القطري، وما كشفته مصادر إعلامية عن مناقشة مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية بيل بيرنز صيغة جديدة لوقف إطلاق النار في غزة واتفاقا بشأن الأسرى، وذلك في اجتماع عقد في الدوحة، مع نظيريه الإسرائيلي والقطري.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية القطرية أن الدوحة تحاول استثمار كل الفرص للوصول إلى حل دائم وإنصاف الأشقاء الفلسطينيين، وهي تعقد اللقاءات في كل من الدوحة والقاهرة وعواصم أوروبية أخرى سعياً للوصول لمقترح بناء للمفاوضات.

الأنصاري في معرض رده على أسئلة الصحافة كشف عن خطوط متوازية للعمل على خفض التصعيد في لبنان وغزة، في نفس الوقت. وكانت قطر تؤكد في مختلف المناسبات أن أزمات المنطقة والتوتر المسجل في الفترة الأخيرة مرتبط أساساً بإنهاء الحرب الإسرائيلية على غزة.

وجدد الأنصاري التأكيد أن الدوحة لا يمكنها التعليق على محتوى المفاوضات الجارية، لكن تم تحقيق الكثير. وتحركت مجدداً أطراف الوساطة، قطر والولايات المتحدة الأمريكية، ومصر، وأبدت عزمها الدفع بجهودها في اللحظات الأخيرة، لتفعيل المسار الذي سجل تراجعاً بسبب توسيع تل أبيب نطاقها عدوانها، وشمل لبنان، مع التلويح بتوسيع الصراع مع إيران.

وأكدت الدوحة محاولتها قدر الإمكان الوصول إلى اتفاق لإنهاء الحرب.

وفي سياق محاولات تل أبيب وقف نشاط وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين، قال الأنصاري إن وقف دعم وعمل الأونروا ستكون له نتائج كارثية، ونؤمن بشكل كبير بدور الوكالة. وكانت قطر أدانت الحصار الإسرائيلي على شمال قطاع غزة والقصف الممنهج للمستشفيات، وأكدت أنها حذرت منذ بدء الحرب من توسع الصراع، حيث إنها اتسعت إلى مناطق أخرى.