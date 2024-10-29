وقفة في نابلس تنديدا باستمرار العدوان الإسرائيلي على غزة وإسنادا للمعتقلين

(MENAFN
- Palestine News Network
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نابلس _/PNN ندد مشاركون في وقفة نُظمت وسط مدينة نابلس اليوم الثلاثاء، باستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والإبادة الجماعية المنظمة بحق المواطنين، ودعوا إلى إسناد المعتقلين
الذين يتعرضون لأبشع عمليات التنكيل داخل سجون الاحتلال.
ونُظمت الوقفة عند دوار الشهداء وسط مدينة نابلس، بدعوة من اللجنة الوطنية لدعم الأسرى، ومؤسسات الأسرى في محافظة نابلس، حيث حمل خلالها المشاركون الأعلام الفلسطينية، وصور المعتقلين، وسط ترديد الهتافات المنددة بجرائم الاحتلال.
وأكد المشاركون خلال الوقفة، أن المعتقلين يعيشون ظروفا صعبة ويتعرضون للتنكيل والقمع بشكل يومي، ودعوا المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان إلى تحمل مسؤولياتها، والعمل على إنقاذ حياتهم، مشددين على أهمية تطبيق المواثيق الدولية كافة المتعلقة بهم.
كما دعوا جميع الأحرار في العالم إلى إنهاء العدوان المتواصل على قطاع غزة، والعمل على الإفراج عن جميع المعتقلين.
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