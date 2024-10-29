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وقفة في نابلس تنديدا باستمرار العدوان الإسرائيلي على غزة وإسنادا للمعتقلين

10/29/2024 9:09:51 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) نابلس _/PNN ندد مشاركون في وقفة نُظمت وسط مدينة نابلس اليوم الثلاثاء، باستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والإبادة الجماعية المنظمة بحق المواطنين، ودعوا إلى إسناد المعتقلين الذين يتعرضون لأبشع عمليات التنكيل داخل سجون الاحتلال.

ونُظمت الوقفة عند دوار الشهداء وسط مدينة نابلس، بدعوة من اللجنة الوطنية لدعم الأسرى، ومؤسسات الأسرى في محافظة نابلس، حيث حمل خلالها المشاركون الأعلام الفلسطينية، وصور المعتقلين، وسط ترديد الهتافات المنددة بجرائم الاحتلال.

وأكد المشاركون خلال الوقفة، أن المعتقلين يعيشون ظروفا صعبة ويتعرضون للتنكيل والقمع بشكل يومي، ودعوا المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان إلى تحمل مسؤولياتها، والعمل على إنقاذ حياتهم، مشددين على أهمية تطبيق المواثيق الدولية كافة المتعلقة بهم.

كما دعوا جميع الأحرار في العالم إلى إنهاء العدوان المتواصل على قطاع غزة، والعمل على الإفراج عن جميع المعتقلين.

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