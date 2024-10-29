الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تقدم 45.5 مليون دولار كمساعدة اضافية لشبكة مستشفيات القدس الشرقية

MENAFN - Palestine News ) القدس / PNN - أعلنت حكومة الولايات المتحدة، من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، عن تقديم مبلغ 45.5 مليون دولار إضافية كمساعدة لشبكة مستشفيات القدس الشرقية والتي تواصل تقديم الرعاية الأساسية والمنقذة للحياة لعشرات الآلاف من الفلسطينيين.

وقالت إيمي توهيل ستول، مديرة بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية للضفة الغربية وغزة في بيان،

"من خلال معالجة التحديات المالية والفنية والتشغيلية التي تواجهها شبكة مستشفيات القدس الشرقية، فإننا نعزز البنية التحتية للرعاية الصحية التي تعتبر ضرورية للمجتمعات التي نخدمها"، حيث "تقوم شبكة مستشفيات القدس الشرقية بلعب دوراً أساسياً في توفير رعاية صحية عالية الجودة لآلاف المرضى الفلسطينيين من جميع أنحاء الضفة الغربية وغزة.

ويؤكد هذا التمويل الإضافي التزامنا بضمان صحة الشعب الفلسطيني الجسدية والنفسية"،

وحسب البيان يفي هذا التمويل بالتزام بقيمة 100 مليون دولار لشبكة مستشفيات القدس الشرقية الذي أعلنه الرئيس جوزيف بايدن خلال زيارته للمنطقة في يوليو 2022. وسيضمن هذا التمويل الوصول المستمر إلى الرعاية الهامة من خلال توفير 27 مليون دولار على شكل إعفاء مباشر من الديون للمستشفيات و 18.5 مليون دولار لتعزيز الاستدامة طويلة الأجل للمستشفيات الأعضاء من خلال إعادة تأهيل وتجديد مرافق الرعاية الصحية والاستثمارات الرأسمالية وشراء المعدات والتدريب المتخصص والمساعدة الفنية.

وتابع البيان "في خضم التحديات المستمرة في المنطقة، لا تزال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ملتزمة بالشراكة مع المؤسسات المحلية لتعزيز الاستقرار والتنمية. ومن خلال هذه المساعدة، تقوم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بتعزيز قدرة شبكة مستشفيات القدس الشرقية على تقديم الخدمات الأساسية بشكل مستدام، والحفاظ على الأنشطة خلال الأوقات الصعبة، وضمان حصول الأُسر على الرعاية التي تحتاجها. وتستند هذه المساعدة إلى الدعم التاريخي التي قدمتها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لشبكة مستشفيات القدس الشرقية، والذي بلغ قدرها أكثر من 202 مليون دولار منذ عام 2014، وستساعد المستشفيات على تحقيق الاستقلال المالي من خلال زيادة تدفقات الإيرادات، وتوسعة قاعدة عملائها واعتماد ممارسات أكثر كفاءة."