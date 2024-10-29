السيادة على الضفة الغربية.. هل تكون مشروع إسرائيل القادم؟‎

MENAFN - Palestine News ) رام الله / PNN - يرى خبراء ومختصون سياسيون، أن السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية مشروع لا يمكن لأي من الحكومات الإسرائيلية التنازل عنه، وهو المشروع القادم بقوة خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد تنصيب الرئيس الأمريكي الجديد.

ويأمل الائتلاف الحكومي الحالي، الذي يقوده بنيامين ، عودة المرشح الجمهوري دونالد للبيت الأبيض، وهو الرئيس الأمريكي الوحيد الذي اعترف بالسيادة الإسرائيلية على أجزاء من الضفة الغربية، ولديه استعداد لمساعدة إسرائيل في تطبيق ذلك.

وفي دعوة جديدة لذلك، أكد المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، ضرورة تطبيق السيادة الإسرائيلية على أنحاء من الضفة الغربية وقطاع غزة، قائلًا: "حيث لا توجد سيادة يهودية، نعرف كيف تنتهي هذه السيادة".

وأضاف سموتريتش: "اتفاقيات تقسيم الأراضي لم تنجح ولن تنجح، ببساطة لأن الفلسطينيين يريدون البلد كلها"، لافتًا إلى أن الفلسطينيين الموافقين على تبني القرار سيمنحون ميزات المواطن الإسرائيلي، ومن يرفضونه سيُهجرون.

ويرى الخبير في الشأن الإسرائيلي، ناجي البطة، أن "فرض السيادة الإسرائيلية على أجزاء واسعة من الضفة الغربية خطة إستراتيجية بالنسبة للأحزاب جميعها، خاصة اليمينية منها"، مؤكدًا أن هناك إجماع إسرائيلي على ذلك.

وقال البطة، إنه "منذ سنوات طويلة تحاول إسرائيل تجاهل الاتفاقيات الموقعة مع الفلسطينيين والقانون الدولي وضم أجزاء من الضفة الغربية، وذلك عبر التوسع الاستيطاني والمصادرة المستمرة للأراضي".

وأضاف: "خطة ضم أجزاء من الضفة ليست وليدة اللحظة، وإنما يعمل الإسرائيليون على تنفيذها منذ سنوات طويلة"، مشددًا على أن أحد أهداف الائتلاف الحكومي الحالي وأحد بنود اتفاقياته الرئيسة يتمثل في العمل على فرض السيادة على الضفة.

وأشار إلى أنه "في حال عودة ترامب لمنصب الرئيس الأمريكي سترتفع حظوظ اليمين الإسرائيلي في تنفيذ المخطط، خاصة أن المرشح الجمهوري أطلق قبل انتهاء ولايته ما يُطلق عليه اسم صفقة القرن، واعترف بالسيادة الإسرائيلية على أجزاء من الضفة".

وتابع البطة: "بتقديري يمكن أن تكون نهاية الحرب الحالية في غزة ولبنان في إطار اتفاق غير معلن بين إسرائيل والأطراف الدولية بشأن العمل على ضم أجزاء من الضفة الغربية، وتغاضي المجتمع الدولي عن ذلك، وهو الأمر المغري بالنسبة لائتلاف نتنياهو".

ويرى المحلل السياسي، أنطوان شلحت، أن "إسرائيل بدأت فعليًّا مع تشكيل الحكومة الحالية بإجراءات ضم الضفة الغربية، وتحديدًا الأجزاء الجنوبية منها"، لافتًا إلى أن الحرب على غزة وفرت لإسرائيل الأرضية المناسبة لذلك.

وقال شلحت،

إن "إسرائيل نجحت على مدار أكثر من عام من الحرب في غزة بخلق واقع جديد بالضفة والقطاع، يمكنها من تنفيذ مخططات الأحزاب اليمينية"، مبينًا أن إضعاف الجهات الحاكمة بالضفة وغزة عامل قوي في تنفيذ تلك المخططات.

وأوضح أن "إسرائيل قد تعلن خلال ولاية الرئيس الأمريكي الجديد بشكل رسمي ضم أجزاء من الضفة الغربية، كما أن سيطرتها على أجزاء من غزة ستكون لفترة قصيرة"، مبينًا أن الوضع لن يعود لما كان عليه قبل الحرب.

وأضاف: "لن تتنازل إسرائيل عن فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة، خاصة أنها تعدُّها من الأجزاء الرئيسة لمخططات اليمين الكبرى"، مشددًا على أن

تحاول تخفيف حدة الانتقادات الدولية بهذا الشأن.

وزاد شلحت: "لا يمكن منع المخططات الإسرائيلية فيما يتعلق بضم الضفة الغربية، إلا بموقف دولي وإقليمي قوي وواضح"، مشددًا على أن هذه المخططات تمثل وصفة لحرب إقليمية طويلة الأمد تشارك بها العديد من الأطراف، وفق تقديره.

المصدر / ارم نيوز