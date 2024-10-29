سقوط مسيّرتين شمالي الأردن دون وقوع إصابات

MENAFN - Palestine News ) عمّان / PNN - أكد الجيش الأردني سقوط مسيّرتين شمالي الأردن -صباح اليوم الثلاثاء- بعد انحرافهما عن مسارهما ودخولهما الأجواء الأردنية قبل اصطدامهما بالأرض، دون توضيح مصدرهما أو وجهتهما.

وقال الجيش الأردني إن سقوط المسيّرتين حدث في منطقة وادي صيدور التابعة لمحافظة إربد دون وقوع إصابات.

وأفاد بأن سقوط المسيّرتين أدى إلى اشتعال للنيران طال أعشابا جافة أخمدها الدفاع المدني.

ولم يذكر الجيش الأردني مصدر إطلاق المسيّرتين أو إلى أين كانت وجهتهما.

وتتزامن الحادثة مع استمرار جهات مختلفة توجيه ضربات بالمسيّرات لإسرائيل، منها العراق واليمن، ردا على الإبادة الجماعية التي ترتكبها بقطاع غزة منذ أكثر من عام، مخلفة أكثر من 144 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود.