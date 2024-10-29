سقوط مسيّرتين شمالي الأردن دون وقوع إصابات

(MENAFN
- Palestine News Network
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عمّان / PNN - أكد الجيش الأردني سقوط مسيّرتين شمالي الأردن -صباح اليوم الثلاثاء- بعد انحرافهما عن مسارهما ودخولهما الأجواء الأردنية قبل اصطدامهما بالأرض، دون توضيح مصدرهما أو وجهتهما.
وقال الجيش الأردني إن سقوط المسيّرتين حدث في منطقة وادي صيدور التابعة لمحافظة إربد دون وقوع إصابات.
وأفاد بأن سقوط المسيّرتين أدى إلى اشتعال للنيران طال أعشابا جافة أخمدها الدفاع المدني.
ولم يذكر الجيش الأردني مصدر إطلاق المسيّرتين أو إلى أين كانت وجهتهما.
وتتزامن الحادثة مع استمرار جهات مختلفة توجيه ضربات بالمسيّرات لإسرائيل، منها العراق واليمن، ردا على الإبادة الجماعية التي ترتكبها بقطاع غزة منذ أكثر من عام، مخلفة أكثر من 144 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود.
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