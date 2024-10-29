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مجدلاني: قانون حظر عمل الأونروا سياسي ويستهدف القضاء على حق العودة

10/29/2024 9:09:51 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله / PNN - طالب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدلاني، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش، بطرد دولة الاحتلال الإسرائيلي من المنظمات الدولية بسبب انتهاكها التزاماتها الدولية عبر حظرها عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".

وأشار مجدلاني في تصريح لإذاعة صوت فلسطين، اليوم الثلاثاء، إلى أن هذا الحظر سيؤدي إلى تداعيات خطيرة على المستوى الاجتماعي والسياسي، مشدّداً على أن واشنطن وحدها القادرة على وقف العبث في المنطقة كلها.

وأوضح أن قانون الكنيست الإسرائيلية سياسي ويستهدف القضاء على حق العودة للاجئين.

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