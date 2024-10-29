مجدلاني: قانون حظر عمل الأونروا سياسي ويستهدف القضاء على حق العودة

(MENAFN
- Palestine News Network
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رام الله / PNN - طالب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدلاني، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش، بطرد دولة الاحتلال الإسرائيلي من المنظمات الدولية بسبب انتهاكها التزاماتها الدولية عبر حظرها عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".
وأشار مجدلاني في تصريح لإذاعة صوت فلسطين، اليوم الثلاثاء، إلى أن هذا الحظر سيؤدي إلى تداعيات خطيرة على المستوى الاجتماعي والسياسي، مشدّداً على أن واشنطن وحدها القادرة على وقف العبث في المنطقة كلها.
وأوضح أن قانون الكنيست الإسرائيلية سياسي ويستهدف القضاء على حق العودة للاجئين.
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