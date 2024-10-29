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إصابات بالاختناق خلال اقتحام الاحتلال قرية حوسان وبلدة الخضر

10/29/2024 9:09:51 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيت لحم _/PNN أصيب عدد من المواطنين بينهم طلبة مدارس في قرية حوسان وبلدة الخضر غرب بيت لحم، بالاختناق اليوم الثلاثاء، خلال اقتحام قوات الاحتلال.

وأفاد مدير المجلس القروي في حوسان رامي حمامرة لمصادر محلية بأن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت محيط المدارس وسط القرية، أثناء مغادرة الطلبة مدارسهم بعد انتهاء الدوام المدرسي، حيث أطلقت الرصاص وقنابل الغاز السام والصوت تجاههم وصوب المنازل والمحلات التجارية، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بينهم طلبة بالاختناق.

وأضاف حمامرة، أن جنود الاحتلال أجبروا أصحاب المحلات التجارية في منطقة المطينة الواقعة على الشارع الرئيس للقرية على إغلاق أبوابها، ومنعت حركة مرور المركبات وتنقلات المواطنين.

وفي بلدة الخضر، أفاد مصدر محلي بأن قوات الاحتلال اقتحمت عدة أحياء، تحديدا البلدة القديمة، ومحيط الجامع الكبير، والبوابة، وأطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز السام والصوت، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بالاختناق.

وأضاف المصدر أن أصحاب المحلات التجارية أغلقوا أبوابها، تخوفا من إلقاء جنود الاحتلال قنابل الغاز والصوت داخلها، ما أدى إلى شل الحركة التجارية وحركة مرور المركبات وتنقلات المواطنين.

يشار إلى أن قوات الاحتلال صعّدت في الآونة الأخيرة اقتحامها المتكرر للقرية حوسان وبلدة الخضر وشلت حركة الحياة فيهما.

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