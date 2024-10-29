شبكة المنظمات الأهلية: 26 ألف مريض ومصاب بحاجة ماسة للعلاج خارج قطاع غزة

(MENAFN
- Palestine News Network
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رام الله / PNN - قال رئيس شبكة المنظمات الأهلية في قطاع غزة أمجد الشوا، إن عدد شاحنات المساعدات الإغاثية التي دخلت قطاع غزة منذ مطلع الشهر الحالي لا يتجاوز 800 شاحنة وسط حصار الاحتلال المشدد على القطاع.
وحذر الشوا في حديث لإذاعة صوت فلسطين، من انتشار المجاعة بشكل كبير وسوء التغذية في ظل التزايد الكبير بأعداد الجرحى الذين يتلقون علاجهم في الخيام ومراكز الإيواء وسط شح في الدواء والمستلزمات الطبية.
وأضاف أن هناك أكثر من 26 ألف مريض ومصاب بحاجة ماسة للعلاج خارج قطاع غزة بسبب عدم توفر الإمكانات الطبية اللازمة لعلاجهم.
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