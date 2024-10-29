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شبكة المنظمات الأهلية: 26 ألف مريض ومصاب بحاجة ماسة للعلاج خارج قطاع غزة

10/29/2024 9:09:51 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله / PNN - قال رئيس شبكة المنظمات الأهلية في قطاع غزة أمجد الشوا، إن عدد شاحنات المساعدات الإغاثية التي دخلت قطاع غزة منذ مطلع الشهر الحالي لا يتجاوز 800 شاحنة وسط حصار الاحتلال المشدد على القطاع.

وحذر الشوا في حديث لإذاعة صوت فلسطين، من انتشار المجاعة بشكل كبير وسوء التغذية في ظل التزايد الكبير بأعداد الجرحى الذين يتلقون علاجهم في الخيام ومراكز الإيواء وسط شح في الدواء والمستلزمات الطبية.

وأضاف أن هناك أكثر من 26 ألف مريض ومصاب بحاجة ماسة للعلاج خارج قطاع غزة بسبب عدم توفر الإمكانات الطبية اللازمة لعلاجهم.

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