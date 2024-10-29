1.282 مليون أردني فعّلوا هويتهم الرقمية عبر سند

MENAFN - Khaberni) خبرني - كشفت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة عن عدد الهويات الرقمية المفعلة عبر تطبيق سند الحكومي والتي بلغت 1,282,220 هوية رقمية.

وقالت الوزارة إن تحميل تطبيق سند بلغ 4,670,503 من متاجر التطبيقات الإلكترونية.

وبخصوص الخدمات الأكثر إقبالاً بينت الوزارة أن خدمة استصدار عدم المحكومية وتجديد جواز السفر من أكثر الخدمات إقبالا.

وفيما يتعلق بالخدمات التي ستضاف في المرحلة المقبلة على تطبيق سند أوضحت الوزارة أنه ستتم إضافة خدمات عدة منها خدمات لدائرة الأحوال المدنية والجوازات وإدارة ترخيص السواقين وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد ووزارة الصحة.

وكانت الحكومة أطلقت تطبيق "سند" في شباط 2020 ضمن الحزمة التنفيذية 5 من البرنامج الاقتصادي الحكومي، لدعم "الخدمات الإلكترونية، وتحسين بيئة الأعمال"، وجرى بعد ذلك إجراء تحديثات عدة على التطبيق لتجاوز مشاكل واجهها في بداية عمله.

ويوفر التطبيق إمكانية الدخول بكلمة مرور واسم مستخدم موحدين بدلا من كلمات مرور متعددة لإنجاز المعاملات الحكومية، ويتطلب تفعيل الهوية الرقمية التوجه إلى محطة من محطات "سند" أو التفعيل من خلال الحساب البنكي للمستخدم بالاستعانة بتطبيق بنوك تتيح تفعيل الهوية الرقمية دون العودة لمحطة سند.

يشار إلى أن الحكومة تسعى إلى الوصول إلى 3.5 مليون هوية رقمية مفعّلة والانتهاء من أتمتة الخدمات الحكومية كافة بحلول عام 2025، وفق خطة تحديث القطاع العام التي أطلقتها الحكومة.