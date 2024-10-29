1.282 مليون أردني فعّلوا هويتهم الرقمية عبر سند

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - كشفت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة عن عدد الهويات الرقمية المفعلة عبر تطبيق سند الحكومي والتي بلغت 1,282,220 هوية رقمية.
وقالت الوزارة إن تحميل تطبيق سند بلغ 4,670,503 من متاجر التطبيقات الإلكترونية.
وبخصوص الخدمات الأكثر إقبالاً بينت الوزارة أن خدمة استصدار عدم المحكومية وتجديد جواز السفر من أكثر الخدمات إقبالا.
وفيما يتعلق بالخدمات التي ستضاف في المرحلة المقبلة على تطبيق سند أوضحت الوزارة أنه ستتم إضافة خدمات عدة منها خدمات لدائرة الأحوال المدنية والجوازات وإدارة ترخيص السواقين وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد ووزارة الصحة.
وكانت الحكومة أطلقت تطبيق "سند" في شباط 2020 ضمن الحزمة التنفيذية 5 من البرنامج الاقتصادي الحكومي، لدعم "الخدمات الإلكترونية، وتحسين بيئة الأعمال"، وجرى بعد ذلك إجراء تحديثات عدة على التطبيق لتجاوز مشاكل واجهها في بداية عمله.
ويوفر التطبيق إمكانية الدخول بكلمة مرور واسم مستخدم موحدين بدلا من كلمات مرور متعددة لإنجاز المعاملات الحكومية، ويتطلب تفعيل الهوية الرقمية التوجه إلى محطة من محطات "سند" أو التفعيل من خلال الحساب البنكي للمستخدم بالاستعانة بتطبيق بنوك تتيح تفعيل الهوية الرقمية دون العودة لمحطة سند.
يشار إلى أن الحكومة تسعى إلى الوصول إلى 3.5 مليون هوية رقمية مفعّلة والانتهاء من أتمتة الخدمات الحكومية كافة بحلول عام 2025، وفق خطة تحديث القطاع العام التي أطلقتها الحكومة.
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