تحذيرات من الأرصاد الجوية يوم الأربعاء في الاردن

MENAFN - Khaberni) خبرني -نشرت دائرة الأرصاد الجوية ، نشرتها التفصيلية لظهر اليوم الثلاثاء ، وشملت تحذيرات من حالة عدم استقرار جوي متوقعة أيام الأربعاء والخميس والجمعة.

وفي تفاصيل النشرة :

** الثلاثاء: 29/10/2024م

بمشيئة الله

نهاراً: تشير التحليلات الى استمرار الطقس خريفي لطيف فوق المرتفعات الجبلية العالية، ومعتدل في باقي المناطق، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة،وهناك احتمال ضعيف لهطول زخات خفيفة من المطر لفترة قصيرة في أجزاء محدودة من جنوب شرق المملكة، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة .

ليلاً :

الطقس بارد نسبي في اغلب المناطق، ولطيف في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة، والرياح شرقية معتدلة السرعة تنشط احيانا خاصة في شرق المملكة.

خليج العقبة:

نهاراً: الطقس معتدل، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح شمالية معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

لـيــلاً: الطقس لطيف، والرياح شمالية معتدلة السرعة تنشط أحياناً قد تكون مثيرة للغبار، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

التنبيهات:

- احتمال تدني مدى الرؤية من الأفقية اثناء النهار بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية.

درجات الحرارة المتوقعة

:

المدينة / درجة الحرارة س° العظمى / الصغرى

شرق عمان /

26 / 14

غرب عمان / 24 / 12

المرتفعات الشمالية / 23 / 13

مرتفعات الشراه / 22 / 12

مناطق البادية / 27 / 11

مناطق السهول / 26 / 14

الأغوار الشمالية / 33 / 17

الأغوار الوسطى / 34 / 19

الأغوار الجنوبية / 33 / 19

البحر الميت / 32 / 18

العقبة / 33 / 18

















الأربعاء: 30/10/2024م

بمشيئة الله



نهارا: تظهر كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتهطل بإذن الله زخات متفرقة من المطر في شرق وجنوب شرق المملكة يحتمل ان تكون لفترة قصيرة غزيرة احياناً ويصحبها الرعد وتساقط حبات البرد خاصة في المناطق الشمالية الشرقية، كما يحتمل ان تشهد المناطق الوسطى الشرقية زخات من المطر لفترة قصيرة، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.



ليلا: الطقس بارد نسبي مع بقاء فرصة لهطول زخات من المطر في أجزاء من البادية الشمالية الشرقية من المملكة، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط احيانا.

التحذيرات:

- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية.

- خطر الإنزلاق على الطرقات التي تشهد هطولات مطرية.

- خطر احتمال تشكل السيول اثناء النهار في مناطق شرق وجنوب شرق المملكة

درجات الحرارة المتوقعة

:

المدينة / درجة الحرارة س° العظمى / الصغرى

شرق عمان / 23 / 13

غرب عمان / 21 / 11



المرتفعات الشمالية / 20 / 12

مرتفعات الشراه / 19 / 11

مناطق البادية / 24 / 10

مناطق السهول / 23 / 13

الأغوار الشمالية / 30 / 17

الأغوار الوسطى / 31 / 18

الأغوار الجنوبية / 31 / 19

البحر الميت / 30 / 17

العقبة / 31 / 17









الخميس: 31/10/2024م

بمشيئة الله

نهارا: طقس غير مستقر، مع استمرار لظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، ويتوقع

باذن الله مع ساعات الظهيرة هطول زخات من المطر في شمال و شرق المملكة وأجزاء من المناطق الوسطى،

قد تكون في المناطق الشرقية غزيرة احيانا لفترة محدودة ويصحبها الرعد، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.

ليلا : الطقس بارد نسبي مع بقاء فرصة لهطول زخات من المطر في أجزاء من البادية الشمالية الشرقية من المملكة، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط احياناً خاصة في شرق المملكة.

التحذيرات:

- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية.

- خطر الإنزلاق على الطرقات التي تشهد هطولات مطرية.

- احتمال تشكل السيول في المناطق الشرقية من

المملكة

** درجات الحرارة المتوقعة :

المدينة / درجة الحرارة س° العظمى / الصغرى

شرق عمان / 23 / 14

غرب عمان / 21 / 12



المرتفعات الشمالية / 20 / 13

مرتفعات الشراه / 19 / 12

مناطق البادية / 24 / 11

مناطق السهول / 23 / 14

الأغوار الشمالية / 30 / 18

الأغوار الوسطى / 31 / 19

الأغوار الجنوبية / 31 / 20

البحر الميت / 30 / 18

العقبة / 30 / 18





الجمعة : 01/11/2024م

بمشيئة الله



نهارا: الطقس غير مستقر مع استمرار ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة ويتوقع باذن الله هطول زخات من المطر بين الحين والاخر في شمال المملكة واجزاء من المناطق الوسطى والشرقية قد يصحبها الرعد أحياناً، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات مثيرة للغبار احيانا خاصة في مناطق البادية.

ليلا :

الطقس بارد نسبي مع بقاء فرصة ضعيفة لهطول زخات خفيفة من المطر في أجزاء محدودة من المناطق الشمالية والشرقية من المملكة، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط احياناً خاصة في شرق المملكة.

التحذيرات:

- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية.

- خطر الإنزلاق على الطرقات التي تشهد هطولات مطرية.

درجات الحرارة المتوقعة

:

المدينة / درجة الحرارة س°



/ العظمى / الصغرى

شرق عمان / 24 / 15

غرب عمان / 22 / 13



المرتفعات الشمالية / 21 / 14

مرتفعات الشراه / 20 / 13

مناطق البادية / 25 / 12

مناطق السهول / 24 / 15

الأغوار الشمالية / 30 / 19

الأغوار الوسطى / 31 / 20

الأغوار الجنوبية / 31 / 21

البحر الميت / 30 / 19

العقبة / 30 / 19



