الاحتلال ينصب بوابة حديدية على تقاطع طرق يؤدي إلى أربع قرى جنوب نابلس

MENAFN - Palestine News ) نابلس / PNN - نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء بوابة حديدية جنوب محافظة نابلس.

وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال نصبت بوابة حديدية على مفترق طرق، يؤدي إلى أربع قرى، وهم: يتما، وقبلان، وقريوت، وجالود، القريبة من دوار زعترة جنوب نابلس.

وتشن سلطات الاحتلال حربا على الطرقات الرئيسية والفرعية ومداخل المدن والبلدات والقرى والتجمعات السكانية في الضفة الغربية، من خلال وضع البوابات الحديدية والمكعبات الاسمنتية والسواتر الترابية، وذلك ضمن سياسة العقاب الجماعي والتضييق على الفلسطينيين.

فهذه الاجراءات حولت الضفة الغربية إلى "كانتونات" متناثرة وغير متواصلة، تستطيع قوات الاحتلال فرض إغلاق محكم على كل الضفة بوقت قياسي، من خلال إغلاق هذه البوابات، ومنع الحركة والتنقل، وتحويل التجمعات السكانية إلى سجون متباعدة.