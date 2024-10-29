الاحتلال ينصب بوابة حديدية على تقاطع طرق يؤدي إلى أربع قرى جنوب نابلس

(MENAFN
- Palestine News Network
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نابلس / PNN - نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء بوابة حديدية جنوب محافظة نابلس.
وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال نصبت بوابة حديدية على مفترق طرق، يؤدي إلى أربع قرى، وهم: يتما، وقبلان، وقريوت، وجالود، القريبة من دوار زعترة جنوب نابلس.
وتشن سلطات الاحتلال حربا على الطرقات الرئيسية والفرعية ومداخل المدن والبلدات والقرى والتجمعات السكانية في الضفة الغربية، من خلال وضع البوابات الحديدية والمكعبات الاسمنتية والسواتر الترابية، وذلك ضمن سياسة العقاب الجماعي والتضييق على الفلسطينيين.
فهذه الاجراءات حولت الضفة الغربية إلى "كانتونات" متناثرة وغير متواصلة، تستطيع قوات الاحتلال فرض إغلاق محكم على كل الضفة بوقت قياسي، من خلال إغلاق هذه البوابات، ومنع الحركة والتنقل، وتحويل التجمعات السكانية إلى سجون متباعدة.
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