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الأغوار الشمالية: مستعمرون يشرعون بأعمال حفر في أراض تابعة لعين البيضا

10/29/2024 7:13:00 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الأغوار /PNN شرع مستعمرون، اليوم الثلاثاء، بحفر وتجريف أراض تابعة لقرية عين البيضا في الأغوار الشمالية، تمهيدا لزراعتها والاستيلاء عليها.

وأفاد الناشط الحقوقي عارف دراغمة، بأن المستعمرين أحضروا منذ ساعات صباح اليوم جرافة، وشرعوا بحفر عشرات الحفر في أراض زراعية جنوب قرية عين البيضا، تمهيدا لزراعتها بالأشجار والاستيلاء عليها.

وأضاف أن هذه الأراضي مملوكة بالطابو لمواطنين من قرية عين البيضا، ويستغلها أصحابها للزراعة، مشيرا إلى أن المساحة التي يسعى الاحتلال للاستيلاء عليها تزيد عن 30 دونما، على مقربة من مفرق مستعمرة "ميخولا" الجاثمة على أراضي المواطنين.

وتزايدت خلال السنوات الأخيرة عمليات استيلاء المستعمرين على أراضي المواطنين في مناطق وقرى الأغوار الشمالية، وذلك من خلال تجريفها وزراعتها وتسييجها وفرض سيطرة استعمارية كاملة عليها وضمها للمستعمرات القائمة، حيث تتكامل عمليات الاستيلاء التي ينفذها المستعمرون في المنطقة مع عمليات الاستيلاء التي تنفذها سلطات الاحتلال على أراضي الأغوار بذرائع عديدة، بهدف إفراغ الأراضي من أصحابها وتوسعة المستعمرات على حسابها.

MENAFN29102024000205011050ID1108828443

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