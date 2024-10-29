الأغوار الشمالية: مستعمرون يشرعون بأعمال حفر في أراض تابعة لعين البيضا

(MENAFN
- Palestine News Network
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الأغوار /PNN شرع مستعمرون، اليوم الثلاثاء، بحفر وتجريف أراض تابعة لقرية عين البيضا في الأغوار الشمالية، تمهيدا لزراعتها والاستيلاء عليها.
وأفاد الناشط الحقوقي عارف دراغمة، بأن المستعمرين أحضروا منذ ساعات صباح اليوم جرافة، وشرعوا بحفر عشرات الحفر في أراض زراعية جنوب قرية عين البيضا، تمهيدا لزراعتها بالأشجار والاستيلاء عليها.
وأضاف أن هذه الأراضي مملوكة بالطابو لمواطنين من قرية عين البيضا، ويستغلها أصحابها للزراعة، مشيرا إلى أن المساحة التي يسعى الاحتلال للاستيلاء عليها تزيد عن 30 دونما، على مقربة من مفرق مستعمرة "ميخولا" الجاثمة على أراضي المواطنين.
وتزايدت خلال السنوات الأخيرة عمليات استيلاء المستعمرين على أراضي المواطنين في مناطق وقرى الأغوار الشمالية، وذلك من خلال تجريفها وزراعتها وتسييجها وفرض سيطرة استعمارية كاملة عليها وضمها للمستعمرات القائمة، حيث تتكامل عمليات الاستيلاء التي ينفذها المستعمرون في المنطقة مع عمليات الاستيلاء التي تنفذها سلطات الاحتلال على أراضي الأغوار بذرائع عديدة، بهدف إفراغ الأراضي من أصحابها وتوسعة المستعمرات على حسابها.
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