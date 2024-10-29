Tuesday, 29 October 2024 01:19 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


11 شهيدا في قصف الاحتلال البقاع الشمالي بلبنان

10/29/2024 7:13:00 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيروت/PNN- استشهد 11 مواطنا لبنانيا، اليوم الثلاثاء، في قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي بلدة الرام في البقاع الشمالي.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام، بأن 11 مواطنا استشهدوا، نتيجة المجزرة التي ارتكبها الاحتلال في بلدة الرام في البقاع الشمالي بحق عائلة نون، إذ عثر على جثمان شهيد أبعده عصف الغارة عشرات الأمتار، بالإضافة إلى انتشال أشلاء شهيد آخر في المكان المستهدف.

MENAFN29102024000205011050ID1108828442

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث