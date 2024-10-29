11 شهيدا في قصف الاحتلال البقاع الشمالي بلبنان
التاريخ
10/29/2024 7:13:00 AM
(MENAFN
- Palestine News Network
)
بيروت/PNN- استشهد 11 مواطنا لبنانيا، اليوم الثلاثاء، في قصف طيران
الاحتلال الإسرائيلي بلدة الرام في البقاع الشمالي.
وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام، بأن 11 مواطنا استشهدوا، نتيجة المجزرة التي ارتكبها الاحتلال في بلدة الرام في البقاع الشمالي بحق عائلة نون، إذ عثر على جثمان شهيد أبعده عصف الغارة عشرات الأمتار، بالإضافة إلى انتشال أشلاء شهيد آخر في المكان المستهدف.
MENAFN29102024000205011050ID1108828442
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.