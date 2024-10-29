11 شهيدا في قصف الاحتلال البقاع الشمالي بلبنان

MENAFN - Palestine News ) بيروت/PNN- استشهد 11 مواطنا لبنانيا، اليوم الثلاثاء، في الاحتلال الإسرائيلي بلدة الرام في البقاع الشمالي.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام، بأن 11 مواطنا استشهدوا، نتيجة المجزرة التي ارتكبها الاحتلال في بلدة الرام في البقاع الشمالي بحق عائلة نون، إذ عثر على جثمان شهيد أبعده عصف الغارة عشرات الأمتار، بالإضافة إلى انتشال أشلاء شهيد آخر في المكان المستهدف.