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اصابة مواطن برصاص الاحتلال شمال طولكرم

10/29/2024 7:12:59 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) طولكرم / PNN - اصيب اليوم الثلاثاء، مواطن برصاص الاحتلال شمال طولكرم.

وذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في طولكرم، أن طواقمها تعاملت مع اصابة بالرصاص الحي بالرجل لمواطن (38 عاما)، من سكان بلدة قفين شمال المحافظة، وذلك في محيط جدار الفصل والتوسع العنصري غرب بلدة باقة الشرقية، وتم نقله الى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي في طولكرم.

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