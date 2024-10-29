اصابة مواطن برصاص الاحتلال شمال طولكرم

وذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في طولكرم، أن طواقمها تعاملت مع اصابة بالرصاص الحي بالرجل لمواطن (38 عاما)، من سكان بلدة قفين شمال المحافظة، وذلك في محيط جدار الفصل والتوسع العنصري غرب بلدة باقة الشرقية، وتم نقله الى الشهيد ثابت ثابت الحكومي في طولكرم.

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