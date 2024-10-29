أبولو يلتقي حبيبته أفروديت في غزة بقلـــم عيــسى قراقـــع

MENAFN - Palestine News ) وصل إله الشمس في الأسطورة اليونانية أبولو إلى قطاع غزة، قطع البحر المتوسط وتسلّق الأمواج وقاوم الرياح والعواصف، معلناً أن العالم كله قد تخلى عن غزة، مدينة الحضارات القديمة التي بنيت قبل أكثر من 3000 عام قبل الميلاد، تركها هذا العالم وحدها تباد، وتحاصر بالمجازر والنيران والموت على يد الآلة العسكرية الصهيونية، أبولو بنى له خيمة في رفح، وقرر أن يبحث عن حبيبته أفروديت إلهة الحب والجمال في الأسطورة اليونانية المتواجدة في غزة، أن يضيئ معها شمس غزة التي أطفأتها القنابل والصواريخ بالجوع والنزوح والأوبئة المتفشية

حبيبتي أفروديت

وصلت غزة

بحثت عنك في الغيب واليقين

هل قتلوك ورموك في حفرة ؟

هل سيّجوا على روحك مقبرة ؟

أبولو خرج من أسطورته وأعلن أن الأسطورة الحقيقية هنا في غزة، الناس الذين يتصدون للقتل والتهجير والإنسحاق بإرادة ملحمية لم تحدث في عصر من عصور البطولات الخارقة، فلم يبق أمام غزة سوى الأسطورة بعد أن فشلت كل الوسائل في وقف هذه الإبادة الدمويّة البشعة، لا مكان لي إلا هنا، في غزة المدينة الكنعانيّة القديمة، فهي أكثر من يدرك أن الأمم حكايات وأساطير، وهي القادرة على حماية الذات والهويّة الجماعية، الأساطير التي تغير هذه الوحشية الصهيونية غير المسبوقة، الأسطورة هي جسر التواصل بين الأرض والطبيعة والسماء، غزة بحاجة إلى أبولو للتعامل مع الخوف والقلق والرعب والغطرسة الصهيونيّة، غزة بحاجة إلى من يعطي معنى لهذه الكارثة الإنسانية والمأساة، إلى من ينقذها من المحو والنسيان والخراب، غزة تحتاج إلى قوة فائقة لمواجهة هذه الكائنات الصهيونيّة المتوحّشة الشهيّة للقتل والدماء





حبيبتي أفروديت

هنا في بيت لاهيا

مجزرة تتلوها مجزرة

نظرت إلى كل الجثث

الأجسام تلتهب

هذه ليست حرباً

إنها إستعمار للمخيلة

ضج التحالف الأمريكي الصهيوني الأوروبي من وجود أبولو في غزة، لقد تحرر من الجمود في المتاحف الغربية التي حوّلته إلى مجرد فرجة للسياح، لقد دمّروا الحضارات الإنسانية وحوّلوا أنقاضها إلى أيقونات وتحف بما في ذلك الجماجم البشرية، حشروه في الماضي دون أن يعترفوا بأنهم القتلة وأنه الضحية، ففي وسع الأسطورة أن تنجو من قصف الطائرات، وأن تتابع نموها في وجدان شعب يحولها إلى طاقة، ومنذ السابع من أكتوبر 2023، يبحث مجرمو الحرب عن أبولو، وها هو يتنقل من مخيم إلى مخيم، ومن حارة إلى حارة، يقفز بين مجزرة ومجزرة، غزة تحتاج إلى الأمل بالبقاء والحياة والمساندة، يقول أبولو وهو يزيح الإسمنت والحجارة وأكوام الجثث التي غطت الشمس وحبست الماء والهواء

حبيبتي أفروديت

الموت في جباليا يكتب ويمحو

أسنان السماء تنطبق على الأرض

دم يروي

وأجسام تمتص رحيق الرمل والأسفل

أنا أبولو غزة وليس أبولو اليونان والعولمة وزيف الأقنعة، أبولو الفلسطيني، إله الشمس والشعر والرسم والتألق والرجولة الخالدة، هدمت معابد آلهة الحرب في جبال الألب، لأنها تشبه آلهة الحرب الدمويين في إسرائيل، نزلت عن الجبل ووصلت غزة المحاصرة، وأنا أكثر من يعرف أن دولة إسرائيل أقيمت على خرافة وأسطورة، وأنا من يعرف أن فلسطين ليست أرضاً بوراً ولم تقم من الخيال والأراجيف، إنها أرض من دم ولحم وتراب وثقافة ونبوءة، فشكراً للصياد الغزاوي الذي ساعدني على دخول غزة، بنى لي بيتاً ومتحفاً وإحتفالاً ومدرسة في الفن والموسيقى والطب والرماية والفلسفة والمقاومة.

حبيبتي أفروديت

في غزة كل شيئ ينتهي

وسرعان ما يبدأ

حبر يسيل من الجثث

ماء في القصيدة

الحياة هنا مبدأ

أنا

في غزة، أسمعها تنادي على جميع الآلهة، إله الشمس وإله الحب وإله البرق، تنادي على إله الرعد وإله الشفاء، إله الأمم المتحدة ومجلس الأمن والصليب الأحمر الدولي، تنادي على إله المحاكم الدولية ومنظمة الصحة العالمية، تنادي على الضمير الإنساني والقانون الدولي، لم يستجب أحداً ، لم تترجم الصور الى كلام وغضب، إن هذا العجز هو شكل أخر للإبادة ، إختلط المسرح الدموي بكل ما هو مثير للدهشة، هنا جحيم متعدد المسالك ، متعدد الأبواب،

طواغيت في كل الإتجاهات ، غزة تحترق وتذبح وتغرق في دمها ، تموت اللغة والثقافة الإنسانية ، القيم والإبداع ، إنها خطة الجنرالات، محو الجسم والذاكرة.

حبيبتي أفروديت

لا أحد يغضب في هذا العالم

لان الغضب يزيل الخوف

غزة تحتضر بين الصاروخ والسيف



لقد قتلوا كل الأدباء والمؤرخين والشعراء والفنانين في غزة، احرقوا الأرشيفات والسجلات والتدوينات والذكريات ، صار التاريخ جثة محروقة، نهبوا ودمروا مملكتي الثقافية في غزة ، دمروا 208 موقعاً ثقافياً وتراثياً ، قتلوا 130 عالماً وأُستاذاً جامعياً ، قتلوا 11 ألف طالب ومدير مدرسة ، قتلوا 50 أديباً وشاعراً وروائياً وفناناً،

قتلوا 175 صحفياً وإعلامياً ، آلاف المعتقلين يساقون عراة ومعذبين الى معسكرات إعتقال مجهولة ، يطاردني الموت من مكان الى مكان ، الجثث في الشوارع وتحت الأنقاض ، الناس تحمل الأشلاء في أكياس ، الموتى ، يتناثرون ممزقين وبلا قبور ، غزة القديمة الحديثة تموت ، يختنق التاريخ، تتقطع أنفاس الألياذة والأوديسة أمام لوحة الفنانة محاسن الخطيب التي أستشهدت وهي ترسم الناس محترقين، تشتعل النيران في أبدانهم في جباليا وبيت لاهيا ،عنف منهجي هائج ضد الأجساد والممتلكات الثقافية ، تفريغ الأرض من أجسادنا ومن أرواحنا، تلاحقنا الغارات الى المقبرة ، لا صوت للجوامع، لا صوت للكنائس ، وتلك الراهبة دخلت الصدى ، علقت الصليب على نجمة تصرخ في المدى .

حبيبتي أفروديت

أكان على غزة أن تحترق

حتى نصدق حكايتها

لم ينجُ المؤرخ والوثيقة

الشهود والجسد والورق والحقيقة

أين أنت يا أفروديت ؟ غزة بحاجة الى الحب والجمال ، حرب الإبادة المستمرة شوهت غزة وأعادت تركيب المكان على مقاس جنازير دباباتها التي تحرث لحمنا، مسحتها عن الخارطة، أسقطت من قلبها كل الحضارات الإنسانية ، أكثر من ألف عائلة أبيدت ومسحت من

السجل المدني ، الأسطورة هي من تحرس الماضي من جنون الحاضر وتعيد الموت الى الحياة، فتّشت عنك يا حبيبتي في كل المواقع ، في المتاحف والمكتبات والأسواق والمؤسسات الثقافية، في المسارح والمقامات والمساجد والكنائس ، في البيوت الأثرية القديمة ، في المدارس والجامعات ، في المستشفيات والقبور العتيقة ، سألت عنك الشافعي وابن سينا وابن رشد والإدريسي وأفلاطون، فتشت عنك في السجلات والأرشيفات والمخطوطات والأغاني ، لم أجدك يا حبيبتي ، كل شيء تدمر وتحول إلى رماد.



حبيبتي أفروديت

نموت ولا نسمع صراخنا

لم يبق شيء من وشم الهوية

نقرأ في حشرجات الفراغ

حكايتنا الاخيرة

للآخرين من بعدنا

غزة تحتاج الى الحب والضوء، هذا الحب الذي لعب دوراً هاماً في الحضارات القديمة، حتى كل البشر قدسوا الحب وجعلوا منه آلهة يتقربون إليها، فلنقاوم السادية الصهيونية بالحب، الكراهية والعنصرية، الأمراض الفاشيّة التي تنتج جنوداً مرضى وجلادين ومجرمين تفجرت من اعماقهم النشوات والغرائز الوحشية المكبوتة، الإحتلال لا يعرف الحب ، يمارس البربرية والهمجيّة وينزع الصفة الإنسانية عن الآخرين ، والآن يا أفروديت. يأتي دور الأسطورة ، أن نغيّر الأقدار في غزة ، فلا خيار أمامنا ولا خيار أمام أهل غزة إلا إعادة بناء غزتهم ، هنا أرض صخرتهم الأولى وجدّهم الأول ، هنا البحر والملجأ ، أهل غزة ثابتون على الأرض لا يستطيعون الإقامة في الشظايا ولا في الغبار.

حبيبتي أفروديت

الحب هو الحياة

المجازر على الشاشة وعلى الهواء

تقتحم كل غرفة نوم وكل دماغ

الكل يبكي

ولكن لم يساعدهم أحد على النجاة

أنا أبولو غزة، هبطت من الأسطورة والخيال، بعد أن فشل البشر في هذا العالم من إنقاذ غزة ، أُعلن أن الحرب الصهيونية على غزة هي حرب على البشرية والثقافة الإنسانية جمعاء، حرب على الفنون والأداب والكتاب والعقل والرواية ، إنها الإبادة المعرفية والثقافية الممنهجة ، حرب للإهلاك والإفناء، ولم يصل أحد لإنقاذ موروث غزة وكنوزها الثقافية ، لا اليونسكو ، ولا قانون لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية في وقت النزاع المسلح ، لم نجدهم كما يقولون في الخط الأمامي للدفاع عن التراث الثقافي للشعب الفلسطيني، لا مبالاة مريبة ، لم يفعلوا شيئاً حتى عندما سرقوا آلهة الحب أفروديت وأطلقوا إسمها على حقل الغاز في غزة .

حبيبتي أفروديت

هنا فراغ

دوائر من احزمة الموت

يفترسون السياسة

وجسد اللغة

وجسد الوعي

حتى صار الصعود الى السماء وسيلة للكتابة

التقى أبولو بحبيبته أفروديت في موقع تل إم عامر داخل دير القديس هيلاريون أقدم المواقع التاريخية في الشرق الأوسط، لقد تهدم الدير بفعل القصف والقنابل، لكن أفروديت أمسكت بنبض الحياة وعانقت أبولو، تلاحمت الشمس مع الحب والنور في فضاء غزة، في هذا العناق المقدس أعادت غزة بناء المشهد، أطفال ينفجرون من الشظايا والخرائب، يجرون قضبان الحديد وأطرافهم المبتورة ليبنوا بيوتاً من أجسادهم، غزة العنيدة التي تخرج من المجازر لتدخل في حياتها المتجددة، المطران هيلاريون القى بخشبة الصليب على الطائرة المغيرة حتى غمرته الصلاة

حبيبتي أفروديت

خذي دمي

وأعطني دمك

سأمضي بقية حياتي بين يديك في غزة

الشمس في غزة تسير على أعناق الشهداء

الشهداء لا يسيرون على أقدامهم

يطيرون

ولهم أجنحة مما بعد الملائكة