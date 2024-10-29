الاحتلال يقتحم مدينة الخليل
التاريخ
10/29/2024 7:12:57 AM
(MENAFN
- Palestine News Network
)
الخليل /PNN اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مدينة الخليل، جنوب الضفة الغربية.
وذكر مراسلنا أن قوات الاحتلال الاسرائيلي اقتحمت بعدد من آلياتها العسكرية مدينة الخليل من مدخلها الشمالي "راس الجورة، باتجاه منطقة ابو كتيله"، وداهمت أحد المباني بالقرب من مدرسة وروضة المناهل، وتمركزت على سطحه، دون أن يبلغ عن اعتقالات.
MENAFN29102024000205011050ID1108828437
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.