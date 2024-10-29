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الاحتلال يقتحم مدينة الخليل

10/29/2024 7:12:57 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الخليل /PNN اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مدينة الخليل، جنوب الضفة الغربية.

وذكر مراسلنا أن قوات الاحتلال الاسرائيلي اقتحمت بعدد من آلياتها العسكرية مدينة الخليل من مدخلها الشمالي "راس الجورة، باتجاه منطقة ابو كتيله"، وداهمت أحد المباني بالقرب من مدرسة وروضة المناهل، وتمركزت على سطحه، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

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