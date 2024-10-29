لابيد: لم يكن هناك رئيس وزراء أضعف إسرائيل أكثر من نتنياهو

MENAFN - Palestine News ) الداخل المحتل / PNN - اعتبر زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، الثلاثاء، أنه لم يكن هناك رئيس وزراء أضعف دولة إسرائيل أكثر من بنيامين نتنياهو.

وقال لابيد في منشور على منصة إكس: "لم يكن هناك رئيس وزراء أضعف دولة إسرائيل أكثر من نتنياهو".

وأضاف: "أقترح على الحكومة وعلى رئيس الوزراء بشكل خاص، أن يخففوا من حدة الغطرسة والخطابات المتبجحة".

وأردف بالقول: "إذا كنتم تريدون أن تنسبوا الفضل إلى أنفسكم في تحقيق النجاحات، فعليكم أن تتحملوا المسؤولية عن الإخفاقات أيضاً".

وكان لابيد وجه في الجلسة الافتتاحية للدورة الشتوية للكنيست مساء الاثنين، انتقادات حادة لمشروع قانون تدفع به الحكومة لإعفاء قطاعات من اليهود المتدينين (الحريديم) من الخدمة العسكرية.

وقال: "عندما بدأ النقاش حول اقتراح قانون التهرب من الخدمة العسكرية، سُئل رئيس الأركان (هرتسي هليفي) عن عدد الجنود الذين ينقصهم فقال: عشرة آلاف. وسُئل وزير الجيش (يوآف غالانت) عن عدد الجنود الذين ينقصهم لأداء مهامهم، فقال نفس الشيء: عشرة آلاف".

وأضاف: "ومنذ أن قالا ذلك، أصيب أكثر من 11 ألف جندي بالجيش الإسرائيلي والأجهزة الأمنية، ولدينا 900 قتيل، لذلك لم يعد ينقصنا عشرة آلاف جندي بل ينقصنا المزيد،

نحن نقاتل على سبع جبهات".

وتشمل الأرقام ما أعلنته وزارة الجيش وهم الجنود وأفراد الشرطة وجهاز الأمن العام "الشاباك" الذين قتلوا منذ بداية حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة ولبنان منذ 7 أكتوبر/تشرين أول 2023 .

واعتبر لابيد أن "الحكومة الصهيونية الحقيقية لن تحلم حتى بتمرير اقتراح القانون المخزي المعروف باسم اقتراح قانون التهرب من الخدمة العسكرية، ولا حتى كل اقتراحات القوانين المراوغة التي تحاولون الآن تمريرها".

وتابع: "الحكومة الوطنية الحقيقية سوف تقول للحريديم: التهرب من الخدمة العسكرية هو عمل غير يهودي والسماح للآخرين بالموت بدلاً منك هو عمل غير يهودي".

وأشار زعيم المعارضة إلى أن "هذه الحكومة تعمل منذ عامين، منذ نهاية كانون الأول/ ديسمبر 2022".

وتساءل: "هل هناك تغيير إيجابي واحد تستطيع هذه الحكومة أن تذكره؟ شيء جيد واحد قمتم به من أجل مواطني إسرائيل؟ طريقة واحدة تحسنت بها حياتنا؟".

وأضاف: "هل ضربت صواريخ أكثر على إسرائيل في أي وقت مضى؟ هل مات المزيد من المدنيين والجنود في إسرائيل؟ هل أُجلي مزيد من السكان من بيوتهم لفترة أطول؟ هل رأيتم يومًا في أسوأ كوابيسكم أن مئات المواطنين الإسرائيليين سوف يُترَكون في أيدي منظمة معادية، ويموتون في الأنفاق، وأن حكومتهم لن تعقد صفقة لإنقاذهم؟".

وتابع لابيد مخاطبا الحكومة: "أنتم تتمتعون بأغلبية هنا في الكنيست، ولكن ليس لديكم أغلبية بين الجمهور الإسرائيلي. الأمة ليست معكم".

وقال: "وفي النهاية فإن ذلك سيحطمكم، التغيير وشيك، ستستقيلون، وستتشكل هنا حكومة ستعزز البلاد وتدعم مواطنيها".

وبعد اشتباكات مع فصائل في لبنان، بينها "حزب الله"، بدأت عقب شن إسرائيل حرب إبادة جماعية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 أسفرت عن استشهاد وإصابة أكثر من 143 ألف فلسطيني، وسعت تل أبيب منذ 23 سبتمبر/ أيلول الماضي نطاق الإبادة لتشمل معظم مناطق لبنان بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية، كما بدأت غزوا بريا في جنوبه.

ويوميا يرد "حزب الله" بإطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة وقذائف مدفعية تستهدف مواقع عسكرية ومقار استخبارية وتجمعات لعسكريين ومستوطنات، وبينما تعلن إسرائيل جانبا من خسائرها البشرية والمادية، تفرض الرقابة العسكرية تعتيما صارما على معظم الخسائر، حسب مراقبين.