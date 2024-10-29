أبو ردينة: حرب الإبادة الجماعية ضد شعبنا مستمرة جراء الدعم الأميركي

MENAFN - Palestine News ) رام الله / PNN A- قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، إن استمرار حرب الإبادة الجماعية التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، والتي أدت اليوم الثلاثاء، إلى استشهاد أكثر من 90 مواطنا في شمال قطاع غزة، معظمهم من النساء والأطفال، تتحمل الإدارة الأميركية مسؤوليتها، جراء استمرارها في تقديم الدعم السياسي والعسكري والمالي للاحتلال ليستمر في عدوانه.

وأضاف أبو ردينة، أن الاحتلال يرتكب المزيد من المجازر الوحشية ضد شعبنا، وذلك لغياب المحاسبة الدولية على جرائمه جراء الدعم الأميركي، مطالبا الإدارة الأميركية بإجبار الاحتلال الإسرائيلي على الامتثال لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، ووقف هذا العدوان الدامي، الذي ذهب ضحيته آلاف الأطفال والنساء والشيوخ، وأسفر عن تدمر المستشفيات ومراكز الايواء، في خرق واضح لجميع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية.

وأشار إلى أن الفشل الدولي في محاسبة الاحتلال ووقف عدوانه، جر المنطقة إلى مربع الانفجار الشامل الذي حذرنا منه مراراً، مؤكدا أنه دون حل القضية الفلسطينية حلاً عادلاً وفق الشرعية العربية والدولية بما فيها قضيتي القدس واللاجئين، ستبقى المنطقة في دوامة العنف وعدم الاستقرار، مشدداً على ان التاريخ لن يتسامح مع كل من تواطأ مع هذه الجرائم الإسرائيلية.