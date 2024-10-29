أبو ردينة: حرب الإبادة الجماعية ضد شعبنا مستمرة جراء الدعم الأميركي

(MENAFN
- Palestine News Network
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رام الله / PNN A- قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، إن استمرار حرب الإبادة الجماعية التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، والتي أدت اليوم الثلاثاء، إلى استشهاد أكثر من 90 مواطنا في شمال قطاع غزة، معظمهم من النساء والأطفال، تتحمل الإدارة الأميركية مسؤوليتها، جراء استمرارها في تقديم الدعم السياسي والعسكري والمالي للاحتلال ليستمر في عدوانه.
وأضاف أبو ردينة، أن الاحتلال يرتكب المزيد من المجازر الوحشية ضد شعبنا، وذلك لغياب المحاسبة الدولية على جرائمه جراء الدعم الأميركي، مطالبا الإدارة الأميركية بإجبار الاحتلال الإسرائيلي على الامتثال لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، ووقف هذا العدوان الدامي، الذي ذهب ضحيته آلاف الأطفال والنساء والشيوخ، وأسفر عن تدمر المستشفيات ومراكز الايواء، في خرق واضح لجميع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية.
وأشار إلى أن الفشل الدولي في محاسبة الاحتلال ووقف عدوانه، جر المنطقة إلى مربع الانفجار الشامل الذي حذرنا منه مراراً، مؤكدا أنه دون حل القضية الفلسطينية حلاً عادلاً وفق الشرعية العربية والدولية بما فيها قضيتي القدس واللاجئين، ستبقى المنطقة في دوامة العنف وعدم الاستقرار، مشدداً على ان التاريخ لن يتسامح مع كل من تواطأ مع هذه الجرائم الإسرائيلية.
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