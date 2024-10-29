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هيئة البث الإسرائيلية: نتنياهو يدرس إجراء تغييرات في فريق التفاوض

10/29/2024 7:12:55 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الداخل المحتل / PNN - أكدت هيئة البث الإسرائيلية -نقلا عن مصادر وصفتها بالمطلعة اليوم الثلاثاء- أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يدرس إجراء تغييرات في فريق التفاوض بشأن الأسرى بعد استقالة أحد كبار أعضاء فريق التفاوض أمس الاثنين.

وأفادت بوجود ضغوط لإقالة مسؤول ملف التفاوض وممثل الجيش الإسرائيلي نيتسان ألون، بعد استقالة نائبه أورين سيتر، دون توضيح أسباب ذلك.

ونقلت هيئة البث عن مكتب رئيس الوزراء تأكيده أن نتنياهو يركز حاليا على إيجاد أي حل ممكن قد يؤدي إلى إبرام صفقة.

وأمس الاثنين، استقال نائب مسؤول ملف التفاوض على خلفية الجمود في المفاوضات.

وكان سيتر ضالعا في بلورة مخطط لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين تبناه الرئيس الأميركي جو بايدن ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مايو/أيار الماضي.

وجاء ذلك بعد جولة من المفاوضات استمرت ليومين وانتهت مساء أمس في الدوحة، ناقش الأطراف خلالها مخططا موحدا جديدا نحو صفقة لإعادة الأسرى يجمع المقترحات السابقة ويأخذ في الاعتبار أيضا القضايا الرئيسية والتطورات الأخيرة في المنطقة، وفق بيان رئاسة الوزراء الإسرائيلية.

ورغم تواصل جهود وساطة قطر ومصر منذ أشهر، وتقديم مقترح اتفاق تلو آخر لإنهاء الحرب على غزة وتبادل الأسرى، فإن نتنياهو يواصل في كل مرة وضع شروط جديدة تعرقل الاتفاق.

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