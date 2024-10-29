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محتجون يقاطعون خطابا لهاريس في ميشيغان احتجاجا على استمرار الحرب في غزة

10/29/2024 7:12:54 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) واشنطن 29-10-2024 وفا- قاطع محتجون، خطابا لنائبة الرئيس الاميركي كامالا هاريس، بولاية ميشيغان، احتجاجا على سياسة الولايات المتحدة الداعمة للإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بقطاع غزة.

وخلال تجمع انتخابي لمرشحة الحزب الديمقراطي للانتخابات الرئاسية هاريس في ميشيغان، صدحت أصوات احتجاج من مجموعة أشخاص متضامنين مع فلسطين.

وردا على المحتجين قالت هاريس: جميعا نريد أن تنتهي هذه الحرب في أسرع وقت ممكن، وأنها ستفعل كل ما بوسعها من أجل ذلك.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها برا وبحرا وجوا على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد وإصابة أكثر من 144 ألفا، غالبيتهم من النساء والأطفال، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

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