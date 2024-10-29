محتجون يقاطعون خطابا لهاريس في ميشيغان احتجاجا على استمرار الحرب في غزة

(MENAFN
- Palestine News Network
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واشنطن 29-10-2024 وفا- قاطع محتجون، خطابا لنائبة الرئيس الاميركي كامالا هاريس، بولاية ميشيغان، احتجاجا على سياسة الولايات المتحدة الداعمة للإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بقطاع غزة.
وخلال تجمع انتخابي لمرشحة الحزب الديمقراطي للانتخابات الرئاسية هاريس في ميشيغان، صدحت أصوات احتجاج من مجموعة أشخاص متضامنين مع فلسطين.
وردا على المحتجين قالت هاريس: جميعا نريد أن تنتهي هذه الحرب في أسرع وقت ممكن، وأنها ستفعل كل ما بوسعها من أجل ذلك.
وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها برا وبحرا وجوا على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد وإصابة أكثر من 144 ألفا، غالبيتهم من النساء والأطفال، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
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