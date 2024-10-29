رئيس المجلس الوطني الفلسطيني يطالب بطرد إسرائيل من الأمم المتحدة بسبب تشريعها العنصري ضد الأونروا

(MENAFN
- Palestine News Network
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رام الله / PNN - طالب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، روحي فتوح، بطرد إسرائيل من الأمم المتحدة في حال عدم تراجعها عن التشريع الذي أقره الكنيست الإسرائيلي، والذي يمنع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) من العمل داخل إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأوضح فتوح أن هذا التشريع يمثل انتهاكًا صارخًا لميثاق الأمم المتحدة، إذ يأتي ضمن سياسات إسرائيل الرامية للتطهير العرقي ومحاولات إنهاء قضية اللاجئين الفلسطينيين، حيث يعتبر أن عمل الأونروا يدعم الرواية الفلسطينية بشأن حقوق اللاجئين وحقهم في العودة. وأشار إلى أن التشريع يكرّس العنصرية ويعكس تطرف حكومة اليمين الإسرائيلية والكنيست.
ودعا فتوح الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لعقد جلسة استثنائية للجمعية العامة بهدف اتخاذ إجراءات عاجلة لإجبار إسرائيل على إلغاء التشريع أو مواجهة خطوات قانونية قد تؤدي لطردها من المنظمة الدولية.
واعتبر أن هذه السياسات العدوانية لا تشكل تهديدًا لحقوق اللاجئين فحسب، بل تمثل أيضًا سابقة خطيرة تهدد الشرعية الدولية وتخالف قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالقضية الفلسطينية.
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