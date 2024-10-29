إسرائيل تستهدف الصليب الأحمر اللبناني رغم التنسيق مع اليونيفيل

MENAFN - Palestine News ) بيروت / PNN - أعلن الصليب الأحمر اللبناني، اليوم الثلاثاء، استهداف الجيش الإسرائيلي طواقمه لدى توجهها إلى إنقاذ مصابين بقصف، صباح اليوم، على إحدى بلدات قضاء صور جنوبي البلاد رغم التنسيق المسبق.

وقال الصليب الأحمر، في بيان، إن طواقمه تحركت لإسعاف المصابين إثر تعرض بلدة بيوت السياد في قضاء صور للاستهداف، على الرغم من إجراء الاتصالات اللازمة مع قوات حفظ السلام الأممية (اليونيفيل) للتنسيق بغية تأمين المسار الآمن.

وأضاف البيان أنه حين وصول الطواقم إلى البلدة سقط صاروخ على مقربة منهم، فألحق أضرارا بسيارتي إسعاف، عندها عاد المسعفون إلى المركز ولم يصب أحد منهم بأذى.

وفي سياق متصل، ذكرت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية أن بلدة جباع جنوب لبنان تعرضت لأعنف عدوان جوي إسرائيلي اعتبارا من منتصف الليل بـ9 غارات في أقل من ساعة، تركزت في محيط دوائر الأمن العام ومركز النفوس والدفاع المدني اللبناني والساحة العامة، مما أدى إلى تدمير 12 مبنى.

وأضافت أن إسرائيل استخدمت الصواريخ الارتجاجية التي حولت أحياء ومنازل إلى ركام، وترددت أصداء انفجارات الصواريخ في أرجاء مناطق صيدا والشوف وإقليم الخروب.

وأكدت الوكالة أن حجم الدمار بدا هائلا صباح اليوم في البلدة التي أقفلت فيها معظم الطرق بفعل الركام الذي خلفه القصف الإسرائيلي، فضلا عن أضرار كبيرة في عشرات السيارات.

وبعد اشتباكات مع فصائل في لبنان، بينها حزب الله، بدأت عقب شن إسرائيل حرب إبادة جماعية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 أسفرت عن استشهاد وإصابة أكثر من 143 ألف فلسطيني، ووسعت تل أبيب منذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي نطاق الإبادة لتشمل معظم مناطق لبنان، بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية، كما بدأت غزوا بريا في جنوبه.

وأسفر العدوان على لبنان إجمالا عن 2710 شهيد و12 ألفا و592 جريحا، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، فضلا عن نحو مليون و400 ألف نازح، وجرى تسجيل معظم الضحايا والنازحين بعد 23 سبتمبر/أيلول الماضي، وفق رصد الأناضول لأحدث البيانات الرسمية اللبنانية المعلنة حتى مساء الاثنين.