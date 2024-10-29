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55 شهيدا في مجزرة جديدة ترتكبها إسرائيل شمال غزة

10/29/2024 7:12:35 AM
(MENAFN- Amman Net) استشهد 55 فلسطينيا وأصيب العشرات في مجزرة جديدة ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي، حيث قصف عمارة سكنية مكونة من 5 طوابق، تؤوي عددا كبيرا من النازحين في مشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة ولا زال الكثيرون تحت الأنقاض.
كما استشهد سبعة فلسطينيين وأصيب آخرون جراء قصف الاحتلال منزلين في بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

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