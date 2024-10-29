55 شهيدا في مجزرة جديدة ترتكبها إسرائيل شمال غزة

55 شهيدا في مجزرة جديدة ترتكبها إسرائيل شمال غزة
التاريخ
10/29/2024 7:12:35 AM
(MENAFN
- Amman Net) استشهد 55 فلسطينيا وأصيب العشرات في مجزرة جديدة ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي، حيث قصف
عمارة سكنية مكونة من 5 طوابق، تؤوي عددا كبيرا من النازحين في مشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة ولا زال الكثيرون تحت الأنقاض.
كما استشهد سبعة فلسطينيين وأصيب آخرون جراء قصف الاحتلال منزلين في بيت لاهيا شمال قطاع غزة.
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