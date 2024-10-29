13 ألف حالة طلاق و45 ألف زواج العام الماضي

(MENAFN
- Amman Net) كشف التقرير السنوي لدائرة الأحوال المدنية للعام الماضي أن عدد المواليد الجدد وصل قرابة 160 ألف مولود منهم 51،6 ذكور والباقي إناث.
وبلغ عدد مواليد التوائم 6516 مولود منهم 3424 من توائم الإناث و3092 ذكور وبلغت أعلى نسبة ولادة عمرية للام من عمر 35 الى 39 حيث بلغ عدد التوائم 673 توأم ومن عمر 40 إلى 44 وعددهم 200 مولود ومن 45 إلى 49 فقد بلغ عددهم 200 مولود.
أما عدد المواليد الأجانب خلال العام الماضي فقد بلغ عددهم 24 ألف و56 مولود حيث تصدرت المواليد من الجنسية السورية بعدد إجمالي 15 ألف و479 وبنسبة 65% من عدد المواليد الأجانب ثم الجنسية الفلسطينية والبالغ عددهم 4824 وبنسبة 20% ثم العراقية 463 مولود بنسبة 2% ثم الباكستانية 361 ثم السعودية 303 مولود ثم السودانية 229 ثم بنغلاديش 124 مولود ثم الجنسية الامريكية 105 وباقي دول العالم الأخرى 306 مولود.
وتصدرت أسماء الذكور وبالترتيب (محمد 6780 وأدم 2765 وأحمد 2681 ويوسف 2474 وعمر 2380 وشهم 2023 وسند 1976 ثم كرم وأمير وهاشم وكنان وعبد الله وعلي وزيد وعبد الرحمن وريان خالد وغيث وراشد وسلطان وإبراهيم).
بينما تصدرت أسماء الإناث (مسك 2356 وسلمى 1997 وتين 1798 وماسة 1758 وزينه 1445 ومريم 1266 وميرا 1108 وسارة 1093 ولين 1043 وأيلين 1024ثم ماريا وليان ونايا وجوري ونور وفرح وحور ورفيف وسما وسيلا وسلين وتلا وتولين وروز وغزل).
وبالنسبة لعدد المواليد حسب تريب الأبناء فان عدد المواليد لأول مرة 107 والثاني 3379 بينما المولود الثالث فقد بلغ عددهم 38 ألف و737 وهو العدد الأكبر بينما بلغ عدد المولود العاشر 1298 والحادي عشر 701 والثاني عشر 368 والثالث عشر 32مولود.
وبلغ عدد الوفيات للعام الماضي 26431 وفاة منها 698 حالة وفاة خارج الأردن بينما بلغت نسبة وفاة الذكور 57.3%،والإناث 42%،حيثُ بلغ متوسط عمر الوفاة 62 عاماً.
وبلغ عدد الوفيات للأعمار اقل من سنة 1190 وفاة وبنسبة 4،5% واعلي الوفيات تركزت في الأعمار من الذين أعمارهم فوق أل 85 عام وبلغ عددهم 3454 وفاة ثم الفئة العمرية من 75 إلى 80 عام وعددهم 3289 وفاة بنما بلغ عدد الوفيات الأجانب 2673 وفاة وبنسبة 10% والنسبة العمرية للوفيات 62 عام.
ويكشف التقرير بان عدد حالات الزواج في الأردن قد بلغ 45 ألف حالة زواج حيث كانت اعلي النسب في أعمار الزواج من 20 الى 24 عام حيث سجلت 17 ألف حالة تلاها من الأعمار من 25 إلى 29 والبالغ عدد الحالات فيها 12 ألف حالة فيما سجلت حالات الزواج من الأعمار من 15 الى 19 عام 695 حالة بينما بلغ عدد زاج ممن هم أعمارهم من اكبر من 75 عام 210 حالة زواج منها 24 حالة زواج فوق ال 85 عام.
وبلغ عدد حالات زواج الأجانب في الأردن 5164 حالة تصدرتها الجنسية السورية بعدد 2127 حالة زواج ثم الفلسطينية والمصرية والأمريكية.
اما عدد حالات الطلاق وبحسب التقرير فقد سجلت 13 ألف و320 حالة طلاق لعام 2023 وبارتفاع عن عدد حالات 2022 ب 802 حالة زيادة عن العام الذي سبقه حيث سجلت 898 حالة طلاق قبل الدخول و12 الف حالة بينونة صغرى و529 بينونة كبرى وبطلان 69 وخلاف قطعي 40 وخلع 22 حالة.
وبلغ متوسط العمر، لحالات الطلاق للرجال 38 عاماً و بالنسبة للإناث 31 عاماً واكبر نسبة عمرية للطلاق هي من 30 إلى 34 عاماً وعددها 4739حالة ومن عمر 15 إلى 19 بلغ عددها 55 حالة بينما عدد حالات الطلاق من 80 عام وأكثر فقد بلغت 73 حالة.
وبينت الإحصائية بحسب الرأي إن هناك 11 الف و761 حالة طلاق بينونة صغرى و898 قبل الدخول و529 بينونة كبرى و69 فسخ وبطلان و40 خلاف قطعي و22 حالة خلع.
وبلغ عدد المواليد الخام 18.6 ومعدل الوفيات الخام 3.40 ومعدل الزواج الخام 5.23 بينما معدل الطلاق الخام 1.52.
وبلغ عدد الخدمات التي قدمتها الأحوال المدنية المجموع الكلي 3 مليون و377 ألف و747 خدمة منها إخراج 727 ألف جواز سفر و451 بطاقة شخصية منها 27 ألف بطاقة إقامة لأبناء قطاع غزة إضافة لاخراج مليون و37 ألف شهادة بكافة أنواعها وإخراج 188 ألف دفتر عائلة و46 ألف و693 أسرة جديدة و190 ألف واقعة ولادة و31 ألف و374 واقعة وفاة و56 ألف و366 واقعة زواج مسجلة و22 ألف حالة طلاق مسجلة وإضافات أحوال مدنية 2553 بينما بلغ عدد التظاهير 92 ألف.
وبلغ عدد تغيير مكان الإقامة 11 ألف حالة وأصدرت لجنة التصحيح 15 ألف قرار و207 ألاف للعناوين المصرح بها فيما بلغ عدد تجنيس الزوجات 4722 وعدد تجنس/مواد جنسية 481 بينما عدد الذين تخلوا عن الجنسية 201 واستعادتها 85 حيث بلغ عدد معاملات تجنيس واردة عن طريق الداخلية 5515 حالة وتسجيل حساب الكتروني 165 ألف وعدد الخدمات الالكترونية خارج البلاد 28 ألف حالة والخدمات الالكترونية المقدمة داخل البلاد 26 ألف حالة.
وكانت الدائرة قد أنجزت ما يقارب 2 مليون معاملة منذ بدية العام الحالي عبر مكاتبها والخدمات الإلكترونية بحسب مديرها العام بالوكالة طلال الفايز وأن المعاملات توزعت على إصدار ما يقارب 597620 جواز سفر و 373424 بطاقة شخصية ذكية، إضافة إلى نحو 192534 دفتر عائلة، فيما بلغت الشهادات للواقعـات الحيويـة (زواج، طلاق، ولادة، وفاة) التي أصدرتها الدائرة حوالي 800480 شهادة.
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