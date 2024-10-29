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13 ألف حالة طلاق و45 ألف زواج العام الماضي

10/29/2024 7:12:34 AM
(MENAFN- Amman Net) كشف التقرير السنوي لدائرة الأحوال المدنية للعام الماضي أن عدد المواليد الجدد وصل قرابة 160 ألف مولود منهم 51،6 ذكور والباقي إناث.
وبلغ عدد مواليد التوائم 6516 مولود منهم 3424 من توائم الإناث و3092 ذكور وبلغت أعلى نسبة ولادة عمرية للام من عمر 35 الى 39 حيث بلغ عدد التوائم 673 توأم ومن عمر 40 إلى 44 وعددهم 200 مولود ومن 45 إلى 49 فقد بلغ عددهم 200 مولود.
أما عدد المواليد الأجانب خلال العام الماضي فقد بلغ عددهم 24 ألف و56 مولود حيث تصدرت المواليد من الجنسية السورية بعدد إجمالي 15 ألف و479 وبنسبة 65% من عدد المواليد الأجانب ثم الجنسية الفلسطينية والبالغ عددهم 4824 وبنسبة 20% ثم العراقية 463 مولود بنسبة 2% ثم الباكستانية 361 ثم السعودية 303 مولود ثم السودانية 229 ثم بنغلاديش 124 مولود ثم الجنسية الامريكية 105 وباقي دول العالم الأخرى 306 مولود.
وتصدرت أسماء الذكور وبالترتيب (محمد 6780 وأدم 2765 وأحمد 2681 ويوسف 2474 وعمر 2380 وشهم 2023 وسند 1976 ثم كرم وأمير وهاشم وكنان وعبد الله وعلي وزيد وعبد الرحمن وريان خالد وغيث وراشد وسلطان وإبراهيم).
بينما تصدرت أسماء الإناث (مسك 2356 وسلمى 1997 وتين 1798 وماسة 1758 وزينه 1445 ومريم 1266 وميرا 1108 وسارة 1093 ولين 1043 وأيلين 1024ثم ماريا وليان ونايا وجوري ونور وفرح وحور ورفيف وسما وسيلا وسلين وتلا وتولين وروز وغزل).
وبالنسبة لعدد المواليد حسب تريب الأبناء فان عدد المواليد لأول مرة 107 والثاني 3379 بينما المولود الثالث فقد بلغ عددهم 38 ألف و737 وهو العدد الأكبر بينما بلغ عدد المولود العاشر 1298 والحادي عشر 701 والثاني عشر 368 والثالث عشر 32مولود.
وبلغ عدد الوفيات للعام الماضي 26431 وفاة منها 698 حالة وفاة خارج الأردن بينما بلغت نسبة وفاة الذكور 57.3%،والإناث 42%،حيثُ بلغ متوسط عمر الوفاة 62 عاماً.
وبلغ عدد الوفيات للأعمار اقل من سنة 1190 وفاة وبنسبة 4،5% واعلي الوفيات تركزت في الأعمار من الذين أعمارهم فوق أل 85 عام وبلغ عددهم 3454 وفاة ثم الفئة العمرية من 75 إلى 80 عام وعددهم 3289 وفاة بنما بلغ عدد الوفيات الأجانب 2673 وفاة وبنسبة 10% والنسبة العمرية للوفيات 62 عام.
ويكشف التقرير بان عدد حالات الزواج في الأردن قد بلغ 45 ألف حالة زواج حيث كانت اعلي النسب في أعمار الزواج من 20 الى 24 عام حيث سجلت 17 ألف حالة تلاها من الأعمار من 25 إلى 29 والبالغ عدد الحالات فيها 12 ألف حالة فيما سجلت حالات الزواج من الأعمار من 15 الى 19 عام 695 حالة بينما بلغ عدد زاج ممن هم أعمارهم من اكبر من 75 عام 210 حالة زواج منها 24 حالة زواج فوق ال 85 عام.
وبلغ عدد حالات زواج الأجانب في الأردن 5164 حالة تصدرتها الجنسية السورية بعدد 2127 حالة زواج ثم الفلسطينية والمصرية والأمريكية.
اما عدد حالات الطلاق وبحسب التقرير فقد سجلت 13 ألف و320 حالة طلاق لعام 2023 وبارتفاع عن عدد حالات 2022 ب 802 حالة زيادة عن العام الذي سبقه حيث سجلت 898 حالة طلاق قبل الدخول و12 الف حالة بينونة صغرى و529 بينونة كبرى وبطلان 69 وخلاف قطعي 40 وخلع 22 حالة.
وبلغ متوسط العمر، لحالات الطلاق للرجال 38 عاماً و بالنسبة للإناث 31 عاماً واكبر نسبة عمرية للطلاق هي من 30 إلى 34 عاماً وعددها 4739حالة ومن عمر 15 إلى 19 بلغ عددها 55 حالة بينما عدد حالات الطلاق من 80 عام وأكثر فقد بلغت 73 حالة.
وبينت الإحصائية بحسب الرأي إن هناك 11 الف و761 حالة طلاق بينونة صغرى و898 قبل الدخول و529 بينونة كبرى و69 فسخ وبطلان و40 خلاف قطعي و22 حالة خلع.
وبلغ عدد المواليد الخام 18.6 ومعدل الوفيات الخام 3.40 ومعدل الزواج الخام 5.23 بينما معدل الطلاق الخام 1.52.
وبلغ عدد الخدمات التي قدمتها الأحوال المدنية المجموع الكلي 3 مليون و377 ألف و747 خدمة منها إخراج 727 ألف جواز سفر و451 بطاقة شخصية منها 27 ألف بطاقة إقامة لأبناء قطاع غزة إضافة لاخراج مليون و37 ألف شهادة بكافة أنواعها وإخراج 188 ألف دفتر عائلة و46 ألف و693 أسرة جديدة و190 ألف واقعة ولادة و31 ألف و374 واقعة وفاة و56 ألف و366 واقعة زواج مسجلة و22 ألف حالة طلاق مسجلة وإضافات أحوال مدنية 2553 بينما بلغ عدد التظاهير 92 ألف.
وبلغ عدد تغيير مكان الإقامة 11 ألف حالة وأصدرت لجنة التصحيح 15 ألف قرار و207 ألاف للعناوين المصرح بها فيما بلغ عدد تجنيس الزوجات 4722 وعدد تجنس/مواد جنسية 481 بينما عدد الذين تخلوا عن الجنسية 201 واستعادتها 85 حيث بلغ عدد معاملات تجنيس واردة عن طريق الداخلية 5515 حالة وتسجيل حساب الكتروني 165 ألف وعدد الخدمات الالكترونية خارج البلاد 28 ألف حالة والخدمات الالكترونية المقدمة داخل البلاد 26 ألف حالة.
وكانت الدائرة قد أنجزت ما يقارب 2 مليون معاملة منذ بدية العام الحالي عبر مكاتبها والخدمات الإلكترونية بحسب مديرها العام بالوكالة طلال الفايز وأن المعاملات توزعت على إصدار ما يقارب 597620 جواز سفر و 373424 بطاقة شخصية ذكية، إضافة إلى نحو 192534 دفتر عائلة، فيما بلغت الشهادات للواقعـات الحيويـة (زواج، طلاق، ولادة، وفاة) التي أصدرتها الدائرة حوالي 800480 شهادة.

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