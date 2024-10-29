جوجل تقدم الصور المعدلة عبر الذكاء الاصطناعي باستخدام أدوات جديدة

(MENAFN
) سهل الذكاء الاصطناعي تحرير الصور وجعله متاحًا للجميع، من الاقتصاص البسيط إلى المهام المتقدمة كإزالة العناصر غير المرغوب فيها أو تعديل الإضاءة. وأصبحت أدوات مثل "محرر الصور السحري" و"الممحاة السحرية" من جوجل متاحة على نطاق واسع، مما يجعل من السهل على المستخدمين تحسين صورهم ببضع نقرات. وعلى مدار العام الماضي، قدمت كبرى شركات التكنولوجيا أدوات تحرير بالذكاء الاصطناعي، مما أحدث تغييرًا في طريقة التعامل مع الصور والفيديو.
مع ازدياد شعبية هذه الأدوات، ظهرت سياسات جديدة لضمان إبلاغ المستخدمين عند استخدام الذكاء الاصطناعي على المحتوى. انضمت جوجل إلى هذا الاتجاه من خلال إضافة علامات واضحة على المحتوى المرئي المعدل بالذكاء الاصطناعي. وبعد إطلاق أدوات مثل "محرر الصور السحري" في الربيع الماضي ودمج الذكاء الاصطناعي في محرر الفيديو الشهر الماضي، سيبدأ تطبيق صور جوجل قريبًا في وضع علامات على الصور التي تم تحريرها بواسطة الذكاء الاصطناعي، مما يجعل التعديلات مرئية للمستخدمين.
في منشور حديث على مدونة جوجل، قدمت الشركة لمحة عن هذه الميزة الجديدة، والتي ستظهر في قسم "معلومات الذكاء الاصطناعي" أسفل شاشة تفاصيل الصورة في تطبيق صور جوجل. سيحدد هذا القسم الأداة التي تم استخدامها، ويوضح متى تم تعديل الصورة، ويشير إلى ما إذا كانت الصورة مركبة دون استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي. ستبدأ هذه الميزة بالظهور في صور جوجل الأسبوع المقبل، مما يضيف مزيدًا من الشفافية حول التعديلات.
حتى الآن، كانت البيانات الوصفية المرتبطة بأدوات الذكاء الاصطناعي من جوجل مخفية إلى حد كبير، مما أثار مخاوف بشأن التعديلات غير القابلة للكشف. نظرًا لأن الذكاء الاصطناعي التوليدي سهل إنشاء صور زائفة واقعية بجهد قليل، تهدف العلامات الجديدة من جوجل إلى تخفيف بعض هذه المخاوف. ومع ذلك، يحذر الخبراء من أن المحتالين قد يجدون طرقًا للتلاعب بهذه العلامات أو تجاوزها، مما يعني أن الحاجة إلى اليقظة ستبقى عالية.
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