المغرب وفرنسا توقعان عقود واتفاقيات بقيمة 10.8 مليار دولار أمريكي

(MENAFN
) وقعت المغرب وفرنسا سلسلة من عقود واتفاقيات الاستثمار بقيمة تقارب 10 مليارات يورو ما يعادل 10.8 مليار دولار أمريكي، وفقًا لإعلان من الرئاسة الفرنسية. وقد تم توقيع هذه الشراكة الكبيرة خلال الزيارة الرسمية التي بدأها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الرباط يوم الاثنين. تعكس هذه الاتفاقيات التزامًا متجددًا بتعزيز العلاقات الاقتصادية ودعم التعاون في عدة قطاعات ذات نمو مرتفع.
تشمل هذه الاتفاقيات مجالات استراتيجية متعددة، لا سيما في مجالي النقل والبنية التحتية. ومن الجدير بالذكر أن شركتي ألستوم وإيجيس الفرنسيتين ستشاركان في بناء القسم الثاني من خط السكك الحديدية فائق السرعة الذي سيربط بين طنجة ومراكش. يمثل هذا المشروع دفعة كبيرة للبنية التحتية للنقل في المغرب، ويؤكد الدور المتزايد للشركات الفرنسية في مشاريع التنمية الكبرى بالمغرب. ويأتي توسيع شبكة السكك الحديدية في إطار رؤية المغرب لتحديث بنيته التحتية وتعزيز التواصل بين مدنه الرئيسية.
بالإضافة إلى قطاع السكك الحديدية، تشمل الاتفاقيات مجالات أخرى مثل الطاقة، والهيدروجين الأخضر، وتصنيع الطائرات. يمثل ذلك دفعة قوية نحو التنمية المستدامة والصناعات الابتكارية، حيث يسعى البلدان إلى تحقيق أهدافهما البيئية ودعم مشاريع الطاقة النظيفة. ويركز التعاون في إنتاج الهيدروجين الأخضر على طموح المغرب ليصبح رائدًا في مجال الطاقة المتجددة، مستفيدًا من مناخه وموارده الطبيعية. بينما يهدف الاستثمار الفرنسي في قطاع تصنيع الطائرات في المغرب إلى تعزيز القاعدة الصناعية للبلاد وخلق فرص اقتصادية جديدة ونمو في سوق العمل.
تأتي زيارة الرئيس ماكرون، التي جاءت بدعوة من الملك محمد السادس، برفقة وفد فرنسي رفيع المستوى يضم ما لا يقل عن تسعة وزراء وقادة بارزين من مختلف القطاعات الاقتصادية الفرنسية. وتؤكد هذه الزيارة التي تمتد لثلاثة أيام على عمق العلاقات المغربية الفرنسية وتسلط الضوء على الاهتمام الفرنسي المستمر باقتصاد المغرب المتنامي. ومع ذلك، لم يتم بعد الكشف عن تفاصيل إضافية حول شروط العقود والجداول الزمنية للمشاريع.
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