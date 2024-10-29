الإمارات تبرم اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع فيتنام

(MENAFN
) وقعت حكومة الإمارات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع فيتنام يوم الاثنين، مما يشكل خطوة مهمة ضمن خطة الإمارات لتوسيع شبكة شراكاتها الدولية. وتؤكد الاتفاقية على دور فيتنام كشريك استراتيجي وتسلط الضوء على مكانتها كواحدة من أبرز الاقتصادات في آسيا، وفقاً لوكالة أنباء الإمارات "وام".
تهدف هذه الشراكة إلى تعزيز مكانة الإمارات كمركز عالمي في مجالات الاقتصاد والتجارة والصناعة. ومن خلال تعزيز التعاون عبر عدة قطاعات، تتماشى الاتفاقية مع رؤية "نحن الإمارات 2031" الطموحة، التي تستهدف تحقيق ناتج محلي إجمالي يصل إلى ثلاثة تريليونات درهم في العقد القادم. وقد أشار وزراء ومسؤولون في الإمارات إلى أن هذه الاتفاقية ستلعب دوراً حيوياً في تحقيق هذه الأهداف الاقتصادية.
من المتوقع أن تفتح الاتفاقية مجالات جديدة للتعاون بين الشركات والمستثمرين من كلا البلدين، مما يعزز التعاون في قطاعات أساسية مثل الطاقة النظيفة، والاستدامة البيئية، والأمن الغذائي. وستتيح هذه الشراكة للبلدين العمل معاً في مشاريع رئيسية لمعالجة القضايا العالمية الملحة، وتعزيز الروابط الاقتصادية الثنائية.
أُقيم حفل توقيع الاتفاقية يوم الاثنين، عقب محادثات بين الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ورئيس وزراء فيتنام فام مينه تشينه، الذي يقوم بزيارة إلى الإمارات. من المتوقع أن تسهم الاتفاقية في تعزيز وصول مزودي الخدمات الإماراتيين إلى السوق الفيتنامية في عدة قطاعات مثل الأعمال، والاتصالات، والهندسة، والخدمات المالية، والرعاية الصحية، والسياحة، والنقل.
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