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الإفراج عن 382 موقوفاً إداريا بالأردن

10/29/2024 5:19:58 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - أوعز وزير الداخلية مازن الفراية للحكام الإداريين بالإفراج عن 382 موقوفاً إداريا.

وبحسب بيان صحفي للوزارة، يأتي هذا الاجراء، بهدف إتاحة الفرصة لهم للانخراط في المجتمع وتمكينهم من مزاولة حياتهم الطبيعية بين أسرهم وعائلاتهم، وذلك بعد مراجعة ملفاتهم وفق الأصول.

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