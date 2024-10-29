الإفراج عن 382 موقوفاً إداريا بالأردن

الإفراج عن 382 موقوفاً إداريا بالأردن
التاريخ
10/29/2024 5:19:58 AM
(MENAFN
- Khaberni) خبرني - أوعز وزير
الداخلية مازن الفراية للحكام الإداريين بالإفراج عن 382 موقوفاً إداريا.
وبحسب بيان صحفي للوزارة، يأتي هذا الاجراء، بهدف إتاحة الفرصة لهم للانخراط في المجتمع وتمكينهم من مزاولة حياتهم الطبيعية بين أسرهم وعائلاتهم، وذلك بعد مراجعة ملفاتهم وفق الأصول.
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