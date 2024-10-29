الرضاعة الطبيعية تحمي من مضاعفات سكري الحمل على القلب

MENAFN - Khaberni) خبرني -وجد باحثون أن النساء اللاتي يرضعن أطفالهن رضاعة طبيعية أظهرن معدلات أقل بكثير من أمراض القلب والأوعية الدموية لدى من أصبن بسكري الحمل، أو كان لديهن السكري من النوع 2.





ولاحظ فريق البحث من المركز العالمي لصحة المرأة الآسيوية في هارفارد أنه كلما طالت فترة الرضاعة الطبيعية كانت الوقاية أفضل.





ووفق "جمعية السكري الأمريكية"، توصل الباحثون إلى هذه النتائج من خلال تحليل بيانات 15146 امرأة في الولايات المتحدة مصابة بالسكري من النوع 2، و4537 امرأة لديهن تاريخ من سكري الحمل.





قبل الحمل

وكان فريق البحث قد وجد في دراسة سابقة أن الحفاظ على نمط حياة صحي قبل الحمل بما في ذلك عدم التدخين، والحصول على نشاط بدني كافٍ، واعتماد حمية غذائية صحية، والوزن الصحي قبل الحمل، يمكن أن تمنع أكثر من 50% من تشخيص السكري الحملي.





وأن عادات نمط الحياة المثالية لدى من لديهن السكري الحملي كانت مرتبطة بانخفاض بنسبة تزيد عن 90% في التشخيص اللاحق لمرض السكري من النوع 2.





بعد الولادة

وبينت أبحاث جديدة لنفس الفريق أن مدة الرضاعة الطبيعية الأطول كانت مرتبطة بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية لدى النساء المصابات بالسكري من النوع 2 أو سكري الحمل.





وأنه بالمقارنة مع النساء اللاتي لم يرضعن أطفالهن طبيعياً، فإن الرضاعة الطبيعية لأكثر من 18 شهراً ارتبطت بانخفاض كبير في خطر الإصابة بأمراض القلب، بلغ 32% بين من لديهن تاريخ من مرض السكري من النوع 2.





وبلغ الانخفاض نسبة 51% في خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بين اللاتي كانت حالات حملهن معقدة بسبب سكري الحمل.

