النظام النباتي.. درع وقائي ضد السرطان

(MENAFN
- Khaberni) خبرني -أظهرت أبحاث من جامعة
كونيتيكت أن تناول نظام غذائي قائم على الأطعمة النباتية بنسبة بين 80% و90% يوفر وقاية جيدة من السرطان، وخاصة سرطان الثدي، في حالة وجود مخاطر الإصابة.
يستغرق تطور العديد من أنواع السرطان 10 سنوات أو أكثر
وفي حين أن بعض الأشخاص لديهم خطر وراثي أعلى للإصابة بالسرطان، إلا أن الأبحاث تظهر أن ما يقرب من 25% من حالات السرطان الإجمالية يمكن منعها باتباع نظام غذائي وتغذية صحية وحدهما.
ووفق "مديكال إكسبريس"، يمكن أن يستغرق تطور العديد من أنواع السرطان 10 سنوات أو أكثر، لذا فإن اختيارات التغذية اليومية ضرورية للوقاية من الأورام.
وقالت الباحثة كارول وراي: "عندما نتحدث عن نظام غذائي قائم على النباتات بالكامل، فإننا نعني أن غالبية الطعام (80% إلى 90%) يجب أن تكون أطعمة نباتية غير معالجة".
وتتضمن هذه الأطعمة النباتية غير المعالجة: البقوليات، والفواكه، والخضروات، والبذور، والحبوب الكاملة، والمكسرات.
ويمكن أن يتضمن أيضاً كميات ضئيلة من الأطعمة النباتية المعالجة، أو الأطعمة الحيوانية مثل: منتجات الألبان أو اللحوم من حين لآخر، ولكن ليس بشكل منتظم.
أدنى معدل إصابة بالسرطان
وفي الدراسة، بدا أن النباتيين، الذين لا يتناولون أي منتجات حيوانية، بما في ذلك منتجات الألبان أو البيض، لديهم أدنى معدلات الإصابة بالسرطان من أي نظام غذائي.
وكان المعدل الأدنى التالي للنباتيين، الأشخاص الذين يتجنبون اللحوم ولكن قد يأكلون الأسماك أو الأطعمة التي تأتي من الحيوانات، مثل الحليب أو البيض.
وتمت المقارنة مع من يتبعون النظام الغذائي الأمريكي، والذي يتضمن الكثير من الدهون والكربوهيدرات، ويعتمد على أطعمة معالجة ووجبات سريعة مثل البيتزا والبرغر.
وتحتوي الأنظمة الغذائية القائمة على النباتات على نسبة عالية من الألياف، والتي ثبت أنها تقلل على وجه الخصوص من الإصابة بسرطان الثدي وسرطان القولون والمستقيم.
كما أنها غنية المواد الكيميائية النباتية، مثل مضادات الأكسدة والكاروتينات التي تحمي خلايا الجسم من التلف.
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