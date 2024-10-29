الاحتلال يمنع المزارعين من قطف ثمار الزيتون في برقة شمال غرب نابلس

MENAFN - Palestine News ) نابلس / PNN - منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، من قطف ثمار الزيتون، في قرية برقة شمال غرب نابلس.

وأفادت مصادر محلية بأن جنود الاحتلال اقتحموا منطقة الخلايل في برقة، وقاموا بمنع المزارعين من اكمال قطف ثمار الزيتون، وأجبروهم على مغادرة أراضيهم.

ويشهد موسم الزيتون في الضفة هذا العام، اعتداءات يومية من المستعمرين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، على المزارعين وصلت إلى حد القتل، وحرق أشجار الزيتون وتقطيعها وسرقة المحصول، ومنع المواطنين من الوصول إلى أراضيهم لجني محصولهم من ثمار الزيتون.