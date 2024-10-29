مسؤولون إسرائيليون حسب يديعوت أحرنوت : إحراز تقدم نحو اتفاق لإنهاء الحرب في الشمال

(MENAFN
- Palestine News Network
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الداخل المحتل / PNN - تجري مفاوضات بين إسرائيل ومسؤولين في لبنان نحو اتفاق ينهي الحرب في الشمال، وبحسب مسؤولين سياسيين كبار في إسرائيل، فإن الاتفاق "في مراحل متقدمة من التشكيل"، على ما أفاد الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، الثلاثاء.
وقد توصل المبعوث الأميركي الخاص، عاموس هوكشتاين، خلال زيارته الأخيرة إلى لبنان إلى تفاهمات متقدمة، ومن الممكن أن يصل إلى إسرائيل قريبا لصياغة اتفاق نهائي في الشمال بين إسرائيل وحزب الله، بحسب "يديعوت أحرونوت".
وقدر الموقع الإلكتروني أن الاستنتاج الواضح من ما يعرض على أنه تقدم نحو إنهاء الحرب على الجبهة الشمالية، هو إبعاد حزب الله من جنوب الليطاني، وإنشاء آلية إنفاذ دولية تضمن حرية العمل الإسرائيلية في مواجهة الانتهاكات، فضلا عن منع إعادة تسليح حزب الله.
ومن المتوقع أن يبدأ الاتفاق، بحسب الموقع الإلكتروني، خلال "60 يوما من التأقلم"، وقد أبدت روسيا استعدادها للمساعدة في تنفيذه.
وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن إسرائيل تسعى إلى التوصل إلى "صفقة شاملة" بشأن لبنان، من شأنها أن تؤدي إلى "تسوية" على الجبهة الشمالية.
وبحسب القناة الإسرائيلية، فإن تل أبيب وواشنطن، تجريان محادثات "صفقة شاملة" من شأنها أن تؤدي إلى تسوية على الجبهة الشمالية، تنص على أن تدعم الولايات المتحدة، فرض حظر بحري وبري وجوي على لبنان، مقابل إلغاء توسيع العملية البرية في الأراضي اللبنانية.
وذكرت القناة أن وزير الشؤون الإستراتيجية، رون ديرمر، هو الذي يقود المفاوضات بشأن الاتفاق المحتمل، مقابل مستشار الأمن القومي الأميركيّ، جايك سوليفان.
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