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مسؤولون إسرائيليون حسب يديعوت أحرنوت : إحراز تقدم نحو اتفاق لإنهاء الحرب في الشمال

10/29/2024 5:10:42 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الداخل المحتل / PNN - تجري مفاوضات بين إسرائيل ومسؤولين في لبنان نحو اتفاق ينهي الحرب في الشمال، وبحسب مسؤولين سياسيين كبار في إسرائيل، فإن الاتفاق "في مراحل متقدمة من التشكيل"، على ما أفاد الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، الثلاثاء.

وقد توصل المبعوث الأميركي الخاص، عاموس هوكشتاين، خلال زيارته الأخيرة إلى لبنان إلى تفاهمات متقدمة، ومن الممكن أن يصل إلى إسرائيل قريبا لصياغة اتفاق نهائي في الشمال بين إسرائيل وحزب الله، بحسب "يديعوت أحرونوت".

وقدر الموقع الإلكتروني أن الاستنتاج الواضح من ما يعرض على أنه تقدم نحو إنهاء الحرب على الجبهة الشمالية، هو إبعاد حزب الله من جنوب الليطاني، وإنشاء آلية إنفاذ دولية تضمن حرية العمل الإسرائيلية في مواجهة الانتهاكات، فضلا عن منع إعادة تسليح حزب الله.

ومن المتوقع أن يبدأ الاتفاق، بحسب الموقع الإلكتروني، خلال "60 يوما من التأقلم"، وقد أبدت روسيا استعدادها للمساعدة في تنفيذه.

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن إسرائيل تسعى إلى التوصل إلى "صفقة شاملة" بشأن لبنان، من شأنها أن تؤدي إلى "تسوية" على الجبهة الشمالية.

وبحسب القناة الإسرائيلية، فإن تل أبيب وواشنطن، تجريان محادثات "صفقة شاملة" من شأنها أن تؤدي إلى تسوية على الجبهة الشمالية، تنص على أن تدعم الولايات المتحدة، فرض حظر بحري وبري وجوي على لبنان، مقابل إلغاء توسيع العملية البرية في الأراضي اللبنانية.

وذكرت القناة أن وزير الشؤون الإستراتيجية، رون ديرمر، هو الذي يقود المفاوضات بشأن الاتفاق المحتمل، مقابل مستشار الأمن القومي الأميركيّ، جايك سوليفان.

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