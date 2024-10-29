الإسباني رودري يتوج بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم

(MENAFN
- Amman Net) توج رودري لاعب
خط وسط إسبانيا ومانشستر سيتي الإنجليزي، الاثنين، للمرة الأولى بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، وذلك خلال النسخة 68 من حفل الكرة الذهبية في مسرح شاتليه، بالعاصمة الفرنسية باريس.
وأحرز رودري الجائزة متفوقاً على البرازيلي فينيسيوس جونيور والإنجليزي جود بلينجهام لاعبي ريال مدريد.
وصعد رودري الى المنصة لاستلام جائزته على عكازين بعد خضوعه لعملية جراحية في الرباط الصليبي ستبعده عن الملاعب حتى نهاية الموسم الحالي.
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ولعب رودري، الذي وصفه بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، بأنه "أفضل لاعب وسط في العالم"، دوراً محورياً في مساعدة سيتي على الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الرابعة على التوالي، كما اختير أفضل لاعب في بطولة أوروبا 2024، بعد مساعدة إسبانيا في تعزيز رقمها القياسي بالفوز باللقب للمرة الرابعة.
مجسم جائزة الكرة الذهبيةصدر الصورة،Getty Images
التعليق على الصورة،مُنحت الكرة الذهبية للمرة الأولى في 1956 للإنجليزي ستانلي ماتيوس
ويعد رودري (28 عاماً) أول لاعب وسط دفاعي، يفوز بجائزة الكرة الذهبية منذ لوتار ماتيوس في عام 1990، وثالث إسباني يفوز بالجائزة بعد ألفريدو دي ستيفانو (1957 و1959) ولويس سواريز (1960).
وشهد الحفل فوز الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، بجائزة أفضل مدرب في العالم، لكنه لم يكن من بين الحضور.
وقالت مصادر لرويترز في وقت سابق اليوم إن ريال مدريد قرر في اللحظة الأخيرة عدم حضور وفده لحفل جائزة الكرة الذهبية، بعدما علم أن مهاجمه فينيسيوس جونيور لن يفوز بجائزة أفضل لاعب.
وقاد أنشيلوتي ريال مدريد للفوز بدوري أبطال أوروبا ودوري الدرجة الأولى الإسباني وكأس السوبر الأوروبية.
وتقاسم الإنجليزي هاري كين، لاعب بايرن ميونيخ، والفرنسي كيليان مبابي، لاعب ريال مدريد، جائزة جيرد مولر لأفضل هداف في الموسم السابق، بينما فاز لامين جمال لاعب برشلونة بجائزة كوبا.
وحافظ الأرجنتيني إيمليانو مارتينيز، لاعب أستون فيلا، على جائزة ليف ياشين التي تقدم لأفضل حارس مرمى، بعدما فاز بها العام الماضي.
وأقيم حفل الكرة الذهبية هذا العام بالشراكة بين مجموعة أموري، المالكة لشركتي فرانس فوتبول وليكيب للإعلام، والاتحاد الأوروبي للعبة (اليويفا)، وفقاً لاتفاقية أعلن عنها اليويفا في نوفمبر 2023.
الحارس الأرجنتيني إيمليانو مارتينيزصدر الصورة،EPA
وفي الكرة النسائية، أحرزت الإسبانية أيتانا بونماتي لاعبة وسط برشلونة ومنتخب إسبانيا، الإثنين، جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعبة التي تمنحها مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية المتخصصة في كرة القدم.
وهي المرة الثانية تواليا ًالتي تحرز فيها بونماتي هذه الجائزة المرموقة التي استحدثت عام 2018.
وتفوقت بونماتي (26 عاماً) على زميلتيها في برشلونة النرويجية كارولاين غراهام هانسن، ومواطنتها سلما بارالويلو.
وقالت بونماتي بعد التتويج "انا ممتنة جداً لإحراز الكرة الذهبية للمرة الثانية".
وأضافت "كما قلت سابقاً بأن الفوز بهذه الجائزة ليس انجازاً فردياً، فأنا محظوظة جداً لاني محاطة بلاعبات كبيرات يساعدني على تحقيق هذه الإنجازات وأن أكون لاعبة مميزة".
وتوجت بونماتي بكأس العالم مع منتخب بلادها عام 2023، كما ساهمت بفوز ناديها برشلونة دوري أبطال أوروبا 3 مرات في آخر 4 سنوات.
مقاطعة مدريد
وقبل ساعات قليلة من بدية مراسم الحفل، فاجأ ريال مدريد، بطل الدوري الإسباني ومسابقة دوري أبطال أوروبا الجميع بقراره، مقاطعة حفل جوائز الكرة الذهبية وذلك لاقتناعه بعدم حصول نجمه البرازيلي، فينيسيوس جونيور، على جائزة أفضل لاعب، في حين نفت اللجنة المنظمة للجائزة معرفة أي نادٍ أو لاعب مسبقاٍ بهوية الفائز بها.
وأصدر النادي الإسباني بياناً، الإثنين، قال فيه "اذا كانت معايير منح الجائزة لم تقم باختيار فينيسيوس كفائز، فإن المعايير ذاتها يجب أن تختار كارفاخال كفائز، بما أن الأمر لم يكن كذلك، من الواضح بأن الكرة الذهبية لم تحترم ريال مدريد، ولذلك وريال مدريد لن يكون موجودأ في مكان لا يوجد فيه احترام".
يستحق الانتباه نهاية
وعند إعلان قائمة المرشحين التي تضم 30 لاعباً، تصدّر غياب اللاعبين الأكثر تتويجاً بالجائزة؛ الأرجنتيني ليونيل ميسي (8 ألقاب) والبرتغالي كريستيانو رونالدو (5 ألقاب)، وهي المرة الأولى التي يغيب فيها النجمان سوياً عن الحفل منذ 21 عاماً.
وهذه المرة الثانية منذ 2005 التي يغيب فيها ميسي (37 عاماً) والحائز على الكرة الذهبية العام الماضي للمرة الثامنة، عن الترشيحات الرسمية التي هيمن عليها لاعبو منتخب إسبانيا المتوج بكأس الأمم الأوروبية، وريال مدريد الفائز بدوري أبطال أوروبا.
وغاب رونالدو (39 عاماً) الذي يلعب لفريق النصر السعودي منذ 2023، عن اللائحة للعام الثاني على التوالي.
وسيطر ميسي ورونالدو على الجائزة المرموقة على مدى السنوات الـ16 الماضية، حيث فازا بها 13 مرة مُجتمِعَين.
وتمكن لاعبان فقط من اختراق سيطرة ميسي ورونالدو منذ 2008، حين نالها الكرواتي لوكا مودريتش في 2018 والفرنسي كريم بنزيمة في 2023.
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وبعد وصول اللاعِبَين إلى هذه السن المتقدم بالنسبة للاعب كرة قدم، يرى الصحفي مراد المصري أن الحل لعودة ميسي أو رونالدو للفوز بالجائزة هو الفوز بلقب كأس العالم 2026.
كيف يُحدد الفائز بالكرة الذهبية؟
تُمنح الكرة الذهبية بناءً على ثلاثة معايير رئيسية:
العروض الفردية والشخصية الحاسمة والمثيرة للإعجاب
أداء الفريق وإنجازاته
اللعب النظيف
تتكون لجنة التحكيم من صحفيين مختصين ينتمون لأفضل 100 بلد في أحدث تصنيفات الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) قبل نشر قوائم المرشحين للرجال، أما في فئة النساء تتكون اللجنة من 50 صحفياً.
ويختار كل صحفي عشرة لاعبين بترتيب تنازلي من قائمة تضم 30 لاعباً مرشحاً وضعها طاقم تحرير مجلة فرانس فوتبول وصحيفة ليكيب.
وفي النهاية، تمنح الكرة الذهبية للاعب صاحب أكبر عدد من النقاط. وفي حالة التعادل، يكون اللجوء للاعب الذي حصل على أعلى أصوات مخصصة للمركز الأول، وإذا استمر التعادل يكون اللجوء لعدد أصوات المركز الثاني، وما إلى ذلك.
وغالباً، ما يُصاحب منح الجائزة جدلاً كبيراً.
ويرى المصري أن الجائزة ستبقى جدلية دائماً طالما أنها تمنح بالتصويت وليست بالاستناد إلى الإحصائيات.
ويضيف: "في نهاية كل عام قد نصل إلى لاعبين أو ثلاثة لاعبين للمفاضلة بينهم، ولا يمكن أن ترضي الجائزة كل الجماهير".
محطات في تاريخ الجائزة
مُنحت الجائزة للمرة الأولى في 1956 للإنجليزي ستانلي ماتيوس، حين كانت تعطى لأفضل لاعب أوروبي في أوروبا واستمرت على هذا المنوال حتى 1994.
وفي 1995، أصبحت الجائزة تعطى لأفضل لاعب في أوروبا بغض النظر عن جنسيته، وكان نجم ميلان الليبيري جورج ويا أول لاعب غير أوروبي يحرز "البالون دور".
وابتداء من 2007، أصبحت الجائزة تعطى لأفضل لاعب في العالم.
وبين عامي 2010 و2015، دمجت جائزة الكرة الذهبية من "فرانس فوتبول" مع جائزة أفضل لاعب في العالم التي يمنحها سنوياً الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، قبل أن يحصل الفصل بينهما بدءاً من 2016.
وفي 2020، ألغيت النسخة بسبب تداعيات فيروس كورونا، بالرغم من أن الفيفا منح جائزته المسماة "الأفضل" في العام ذاته التي كانت من نصيب البولندي روبرت ليفاندوفيسكي.
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