الإسباني رودري يتوج بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم

MENAFN - Amman Net) توج رودري خط وسط إسبانيا ومانشستر سيتي الإنجليزي، الاثنين، للمرة الأولى بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، وذلك خلال النسخة 68 من حفل الكرة الذهبية في مسرح شاتليه، بالعاصمة الفرنسية باريس.

وأحرز رودري الجائزة متفوقاً على البرازيلي فينيسيوس جونيور والإنجليزي جود بلينجهام لاعبي ريال مدريد.

وصعد رودري الى المنصة لاستلام جائزته على عكازين بعد خضوعه لعملية جراحية في الرباط الصليبي ستبعده عن الملاعب حتى نهاية الموسم الحالي.

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ولعب رودري، الذي وصفه بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، بأنه "أفضل لاعب وسط في العالم"، دوراً محورياً في مساعدة سيتي على الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الرابعة على التوالي، كما اختير أفضل لاعب في بطولة أوروبا 2024، بعد مساعدة إسبانيا في تعزيز رقمها القياسي بالفوز باللقب للمرة الرابعة.

مجسم جائزة الكرة الذهبيةصدر الصورة،Getty Images

التعليق على الصورة،مُنحت الكرة الذهبية للمرة الأولى في 1956 للإنجليزي ستانلي ماتيوس

ويعد رودري (28 عاماً) أول لاعب وسط دفاعي، يفوز بجائزة الكرة الذهبية منذ لوتار ماتيوس في عام 1990، وثالث إسباني يفوز بالجائزة بعد ألفريدو دي ستيفانو (1957 و1959) ولويس سواريز (1960).

وشهد الحفل فوز الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، بجائزة أفضل مدرب في العالم، لكنه لم يكن من بين الحضور.

وقالت مصادر لرويترز في وقت سابق اليوم إن ريال مدريد قرر في اللحظة الأخيرة عدم حضور وفده لحفل جائزة الكرة الذهبية، بعدما علم أن مهاجمه فينيسيوس جونيور لن يفوز بجائزة أفضل لاعب.

وقاد أنشيلوتي ريال مدريد للفوز بدوري أبطال أوروبا ودوري الدرجة الأولى الإسباني وكأس السوبر الأوروبية.

وتقاسم الإنجليزي هاري كين، لاعب بايرن ميونيخ، والفرنسي كيليان مبابي، لاعب ريال مدريد، جائزة جيرد مولر لأفضل هداف في الموسم السابق، بينما فاز لامين جمال لاعب برشلونة بجائزة كوبا.

وحافظ الأرجنتيني إيمليانو مارتينيز، لاعب أستون فيلا، على جائزة ليف ياشين التي تقدم لأفضل حارس مرمى، بعدما فاز بها العام الماضي.

وأقيم حفل الكرة الذهبية هذا العام بالشراكة بين مجموعة أموري، المالكة لشركتي فرانس فوتبول وليكيب للإعلام، والاتحاد الأوروبي للعبة (اليويفا)، وفقاً لاتفاقية أعلن عنها اليويفا في نوفمبر 2023.

الحارس الأرجنتيني إيمليانو مارتينيزصدر الصورة،EPA

وفي الكرة النسائية، أحرزت الإسبانية أيتانا بونماتي لاعبة وسط برشلونة ومنتخب إسبانيا، الإثنين، جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعبة التي تمنحها مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية المتخصصة في كرة القدم.

وهي المرة الثانية تواليا ًالتي تحرز فيها بونماتي هذه الجائزة المرموقة التي استحدثت عام 2018.

وتفوقت بونماتي (26 عاماً) على زميلتيها في برشلونة النرويجية كارولاين غراهام هانسن، ومواطنتها سلما بارالويلو.

وقالت بونماتي بعد التتويج "انا ممتنة جداً لإحراز الكرة الذهبية للمرة الثانية".

وأضافت "كما قلت سابقاً بأن الفوز بهذه الجائزة ليس انجازاً فردياً، فأنا محظوظة جداً لاني محاطة بلاعبات كبيرات يساعدني على تحقيق هذه الإنجازات وأن أكون لاعبة مميزة".

وتوجت بونماتي بكأس العالم مع منتخب بلادها عام 2023، كما ساهمت بفوز ناديها برشلونة دوري أبطال أوروبا 3 مرات في آخر 4 سنوات.

مقاطعة مدريد

وقبل ساعات قليلة من بدية مراسم الحفل، فاجأ ريال مدريد، بطل الدوري الإسباني ومسابقة دوري أبطال أوروبا الجميع بقراره، مقاطعة حفل جوائز الكرة الذهبية وذلك لاقتناعه بعدم حصول نجمه البرازيلي، فينيسيوس جونيور، على جائزة أفضل لاعب، في حين نفت اللجنة المنظمة للجائزة معرفة أي نادٍ أو لاعب مسبقاٍ بهوية الفائز بها.

وأصدر النادي الإسباني بياناً، الإثنين، قال فيه "اذا كانت معايير منح الجائزة لم تقم باختيار فينيسيوس كفائز، فإن المعايير ذاتها يجب أن تختار كارفاخال كفائز، بما أن الأمر لم يكن كذلك، من الواضح بأن الكرة الذهبية لم تحترم ريال مدريد، ولذلك وريال مدريد لن يكون موجودأ في مكان لا يوجد فيه احترام".



يستحق الانتباه نهاية

وعند إعلان قائمة المرشحين التي تضم 30 لاعباً، تصدّر غياب اللاعبين الأكثر تتويجاً بالجائزة؛ الأرجنتيني ليونيل ميسي (8 ألقاب) والبرتغالي كريستيانو رونالدو (5 ألقاب)، وهي المرة الأولى التي يغيب فيها النجمان سوياً عن الحفل منذ 21 عاماً.

وهذه المرة الثانية منذ 2005 التي يغيب فيها ميسي (37 عاماً) والحائز على الكرة الذهبية العام الماضي للمرة الثامنة، عن الترشيحات الرسمية التي هيمن عليها لاعبو منتخب إسبانيا المتوج بكأس الأمم الأوروبية، وريال مدريد الفائز بدوري أبطال أوروبا.

وغاب رونالدو (39 عاماً) الذي يلعب لفريق النصر السعودي منذ 2023، عن اللائحة للعام الثاني على التوالي.

وسيطر ميسي ورونالدو على الجائزة المرموقة على مدى السنوات الـ16 الماضية، حيث فازا بها 13 مرة مُجتمِعَين.

وتمكن لاعبان فقط من اختراق سيطرة ميسي ورونالدو منذ 2008، حين نالها الكرواتي لوكا مودريتش في 2018 والفرنسي كريم بنزيمة في 2023.

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وبعد وصول اللاعِبَين إلى هذه السن المتقدم بالنسبة للاعب كرة قدم، يرى الصحفي مراد المصري أن الحل لعودة ميسي أو رونالدو للفوز بالجائزة هو الفوز بلقب كأس العالم 2026.

كيف يُحدد الفائز بالكرة الذهبية؟

تُمنح الكرة الذهبية بناءً على ثلاثة معايير رئيسية:

العروض الفردية والشخصية الحاسمة والمثيرة للإعجاب

أداء الفريق وإنجازاته

اللعب النظيف



تتكون لجنة التحكيم من صحفيين مختصين ينتمون لأفضل 100 بلد في أحدث تصنيفات الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) قبل نشر قوائم المرشحين للرجال، أما في فئة النساء تتكون اللجنة من 50 صحفياً.

ويختار كل صحفي عشرة لاعبين بترتيب تنازلي من قائمة تضم 30 لاعباً مرشحاً وضعها طاقم تحرير مجلة فرانس فوتبول وصحيفة ليكيب.

وفي النهاية، تمنح الكرة الذهبية للاعب صاحب أكبر عدد من النقاط. وفي حالة التعادل، يكون اللجوء للاعب الذي حصل على أعلى أصوات مخصصة للمركز الأول، وإذا استمر التعادل يكون اللجوء لعدد أصوات المركز الثاني، وما إلى ذلك.

وغالباً، ما يُصاحب منح الجائزة جدلاً كبيراً.

ويرى المصري أن الجائزة ستبقى جدلية دائماً طالما أنها تمنح بالتصويت وليست بالاستناد إلى الإحصائيات.

ويضيف: "في نهاية كل عام قد نصل إلى لاعبين أو ثلاثة لاعبين للمفاضلة بينهم، ولا يمكن أن ترضي الجائزة كل الجماهير".



محطات في تاريخ الجائزة



مُنحت الجائزة للمرة الأولى في 1956 للإنجليزي ستانلي ماتيوس، حين كانت تعطى لأفضل لاعب أوروبي في أوروبا واستمرت على هذا المنوال حتى 1994.

وفي 1995، أصبحت الجائزة تعطى لأفضل لاعب في أوروبا بغض النظر عن جنسيته، وكان نجم ميلان الليبيري جورج ويا أول لاعب غير أوروبي يحرز "البالون دور".

وابتداء من 2007، أصبحت الجائزة تعطى لأفضل لاعب في العالم.

وبين عامي 2010 و2015، دمجت جائزة الكرة الذهبية من "فرانس فوتبول" مع جائزة أفضل لاعب في العالم التي يمنحها سنوياً الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، قبل أن يحصل الفصل بينهما بدءاً من 2016.

وفي 2020، ألغيت النسخة بسبب تداعيات فيروس كورونا، بالرغم من أن الفيفا منح جائزته المسماة "الأفضل" في العام ذاته التي كانت من نصيب البولندي روبرت ليفاندوفيسكي.