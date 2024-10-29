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مدير (البرامجي المشترك): حريصون على تطوير الإنتاج الإعلامي الخليجي وتعزيز تأثيره إقليميا ودوليا

10/29/2024 4:37:38 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 29 - 10 (كونا) -- أكد المدير العام لمؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الشيخ مبارك فهد الجابر الصباح حرص المؤسسة على تطوير الإنتاج الإعلامي الخليجي لتعزيز حضوره وتأثيره إقليميا ودوليا.
جاء ذلك وفق بيان للمؤسسة تلقته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الثلاثاء خلال زيارة الشيخ مبارك الصباح لهيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية بالعاصمة الرياض التقى خلالها الرئيس التنفيذي محمد الحارثي حيث عقدا اجتماعا ناقشا خلاله سبل تعزيز التعاون البرامجي المشترك بين الجانبين ودعم المشاريع الإعلامية المشتركة بما يسهم في توحيد الرسالة الإعلامية وتأكيد الترابط الإعلامي بين دول مجلس (التعاون) وتعزيز الهوية الخليجية.
وقال الشيخ مبارك الصباح إن المؤسسة تسعى إلى التعاون الكامل مع الهيئة المختصة بالإذاعة والتلفزيون في المملكة العربية السعودية ومثيلاتها في دول الخليج بما يساهم في تطوير الإعلام الخليجي وتعزيز حضوره وتأثيره على الصعيدين الإقليمي والدولي وبما يحقق تطلعات ورؤى قادة دول مجلس التعاون الخليجي.
من جهته أكد الحارثي أن الاجتماع مع مؤسسة الانتاج البرامجي المشترك يأتي انطلاقا من مسؤولية المملكة العربية السعودية في دعم الإعلام الخليجي الموحد وتوجيه رسائل نحو أثر إيجابي ومستدام يخدم اعضاء دول مجلس التعاون الخليجي ويعزز العمل التلفزيوني الخليجي المشترك بما يعمق الأثر ويحدث التغيير الإيجابي. (النهاية)

خ ن ش / ت م




MENAFN29102024000071011013ID1108827799

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