مدير (البرامجي المشترك): حريصون على تطوير الإنتاج الإعلامي الخليجي وتعزيز تأثيره إقليميا ودوليا

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الرياض - 29 - 10 (كونا) -- أكد المدير العام لمؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الشيخ مبارك فهد الجابر الصباح حرص المؤسسة على تطوير الإنتاج الإعلامي الخليجي لتعزيز حضوره وتأثيره إقليميا ودوليا.
جاء ذلك وفق بيان للمؤسسة تلقته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الثلاثاء خلال زيارة الشيخ مبارك الصباح لهيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية بالعاصمة الرياض التقى خلالها الرئيس التنفيذي محمد الحارثي حيث عقدا اجتماعا ناقشا خلاله سبل تعزيز التعاون البرامجي المشترك بين الجانبين ودعم المشاريع الإعلامية المشتركة بما يسهم في توحيد الرسالة الإعلامية وتأكيد الترابط الإعلامي بين دول مجلس (التعاون) وتعزيز الهوية الخليجية.
وقال الشيخ مبارك الصباح إن المؤسسة تسعى إلى التعاون الكامل مع الهيئة المختصة بالإذاعة والتلفزيون في المملكة العربية السعودية ومثيلاتها في دول الخليج بما يساهم في تطوير الإعلام الخليجي وتعزيز حضوره وتأثيره على الصعيدين الإقليمي والدولي وبما يحقق تطلعات ورؤى قادة دول مجلس التعاون الخليجي.
من جهته أكد الحارثي أن الاجتماع مع مؤسسة الانتاج البرامجي المشترك يأتي انطلاقا من مسؤولية المملكة العربية السعودية في دعم الإعلام الخليجي الموحد وتوجيه رسائل نحو أثر إيجابي ومستدام يخدم اعضاء دول مجلس التعاون الخليجي ويعزز العمل التلفزيوني الخليجي المشترك بما يعمق الأثر ويحدث التغيير الإيجابي. (النهاية)
خ ن ش / ت م
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