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صدور مرسوم أميري بتعيين سيد جلال الطبطبائي وزيرا للتربية وطارق الرومي وزيرا للنفط

10/29/2024 4:37:38 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) صدور مرسوم أميري بتعيين سيد جلال الطبطبائي وزيرا للتربية وطارق الرومي وزيرا للنفط (كونا)

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