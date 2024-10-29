صدور مرسوم أميري بتعيين سيد جلال الطبطبائي وزيرا للتربية وطارق الرومي وزيرا للنفط

صدور مرسوم أميري بتعيين سيد جلال الطبطبائي وزيرا للتربية وطارق الرومي وزيرا للنفط
التاريخ
10/29/2024 4:37:38 AM
(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
صدور مرسوم أميري بتعيين سيد جلال الطبطبائي وزيرا للتربية وطارق الرومي وزيرا للنفط (كونا)
MENAFN29102024000071011013ID1108827798
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