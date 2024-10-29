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استشهاد 55 فلسطينيا من النساء والاطفال في مجزرة مروعة للاحتلال شمال قطاع غزة

10/29/2024 4:37:38 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) غزة - 29 - 10 (كونا) -- استشهد 55 فلسطينيا جميعهم من النساء والاطفال في مجزرة مروعة ارتكبتها قوات الاحتلال الاسرائيلي اليوم الثلاثاء بمنطقة (بيت لاهيا) شمال قطاع غزة.
وقالت السلطات الصحية في غزة خلال تصريح صحفي ان القصف استهدف منزلا سكنيا مكونا من خمسة طوابق ويؤوي نازحين ما اسفر عن اصابة عشرات آخرين.
وذكر شهود عيان لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان عشرات الشهداء والجرحى لا يزالون تحت الأنقاض ولا يوجد عمليات إجلاء سوى بجهود ذاتية وذلك نظرا لخروج جهاز الدفاع المدني والمستشفيات عن الخدمة بعد قصف مقراتهما واعتقال كوادرهما.
جاء ذلك بعد ساعات قليلة من قصف منزل آخر في مدينة غزة ادى الى استشهاد واصابة العشرات.
ويستمر الاحتلال في حصاره لليوم ال24 على التوالي للمناطق الشمالية وسط قصف جوي مدفعي على السكان لاجبارهم على النزوح قسرا.(النهاية)

و ا ب / ا ب خ




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