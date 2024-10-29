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صدور مرسوم أميري بتعيين سيد جلال الطبطبائي وزيرا للتربية وطارق الرومي وزيرا للنفط

10/29/2024 4:37:37 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 29 - 10 (كونا) -- صدر اليوم الثلاثاء مرسوم أميري بتعيين سيد جلال سيد عبدالمحسن الطبطبائي وزيرا للتربية وطارق سليمان أحمد الرومي وزيرا للنفط.


وفيما يلي نص المرسوم:






"مرسوم رقم 183 لسنة 2024







بتعيين وزيرين

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024م،

- وعلى المرسوم رقم 73 لسنة 2024 بتشكيل الوزارة، والمراسيم المعدلة له

وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء،






رسمنا بالآتي







مادة أولى

يعين كل من:

1 - سيد جلال سيد عبدالمحسن الطبطبائي
وزيرا للتربية

2 - طارق سليمان أحمد الرومي

وزيرا للنفط








مادة ثانية

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، ويلغى ما يخالف ذلك، وينشر في الجريدة الرسمية.











أمير الكويت








مشعل الأحمد الجابر الصباح








رئيس مجلس الوزراء





أحمد عبدالله الأحمد الصباح



صدر بقصر السيف في: 26 ربيع الآخر 1446 هـ

الموافق: 29 أكتوبر 2024 م". (النهاية) ت م

MENAFN29102024000071011013ID1108827796

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