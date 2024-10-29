الدولار الأمريكي يستقر عند 306ر0 دينار واليورو يرتفع إلى 331ر0

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 29 - 10 (كونا) -- استقر سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء عند مستوى 306ر0 دينار فيما ارتفع سعر صرف اليورو بنسبة 17ر0 في المئة إلى مستوى 331ر0 دينار مقارنة بأسعار يوم أمس الاثنين.
وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني ارتفع بنسبة 09ر0 في المئة إلى مستوى 397ر0 دينار والفرنك السويسري بنسبة 48ر0 في المئة إلى مستوى 354ر0 دينار فيما استقر سعر صرف الين الياباني عند مستوى 002ر0 دينار.
يذكر أن أسعار الصرف المعلنة من بنك الكويت المركزي هي لمتوسط أسعار العملة لليوم ولا تعكس أسعار البيع والشراء الفعلية. (النهاية)
ف ن ك
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